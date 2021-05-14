Або – про поточну ситуацію у твоєму житті. Сьогодні на Men 24 ми покажемо одну із таких.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Колони чи люди

Якщо ти спочатку побачив колони

Це, найімовірніше, свідчить про те, що ти – якщо не загалом у житті, то саме у цей його момент – віддаєш перевагу комфорту та безпеці. Усі інші ж речі для тебе – другорядні.

Чи є тут щось погане? Так, буквально – дрібничка: якщо ти не навчишся (або не захочеш) виходити за межі своєї зони комфорту, то досягти якогось успіху чи мети у житті буде неможливо.

Не варто зосереджуватись на тому, щоб занадто багато мріяти про свої цілі, і разом із тим забувати присвячувати час тому, щоб насправді працювати задля їх досягнення.

Якщо ти передусім побачив людей

Це означає, що ти маєш свободолюбивий дух. Дух, готовий покинути поточне оточення у будь-яку зручну мить.

Життя тобі навряд чи колись здається нудним – адже в ньому повно неймовірних людей та пригод.

Ти допитливий і добрий. Але мінус є і тут: не варто блукати поза межами свого світу занадто довго – будь готовий у правильний час влаштуватися максимально зручно.

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