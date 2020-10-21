Жінки можуть любити як джентльменів, так і "поганих хлопців". Але, погодься, джентльменська поведінка здатна створити атмосферу прихильності. Просто, не треба керуватися правилами, які давно застаріли.

Сьогодні Men 24 розповідає, які базові правила сучасного джентльменського стилю треба знати, щоб уміти розтопити будь-чиє серце.

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Виконуй обіцянки

Джентльмени ніколи не відмовляються від свого слова. Ну, як ніколи… Бувають поважні причини, але це точно не лінь, невміння чи небажання навчитися, і тим більше не "а я не маю настрою".

Про настрій, до слова, можна поговорити з партнеркою. Вона, можливо, зрозуміє – адже зроблене без настрою часто безглузде й неналежної якості. Але це у крайніх випадках.



Виконуй обіцянки – це ознака справжнього джентльмена / Фото pixabay

Не говори, якщо не обдумав

Слова важливі. Слова можуть зробити твої стосунки кращими, а можуть і зруйнувати – причому без шансу на поновлення.

Бувають моменти, коли не втриматися від мату чи лайливого слова. Це не біда. Але краще не псувати настрій партнерці. Тому просто не говори зопалу.



Утримайся від необережних образ, якщо хочеш утримати стосунки / Фото pixabay

Проводжай дівчину до будинку

Помилково думати, що пропонувати дівчині провести її до будинку – це безглуздо чи ніяково. Це ж демонстрація того, що ти дійсно піклуєшся про кохану людину.

Ну… І ще це відмінний спосіб показати свою небайдужість без особливих зусиль.

Проявляй ініціативу в дрібницях

Ініціатива в дрібницях – це вибрати місце для побачення чи маршрут для поїздки на вихідні. Або, скажімо, на який фільм піти до кінотеатру. Але не перегинай – не треба вирішувати все за іншу людину.

Просто запропонуй варіанти, які тобі сподобалися – так і їй буде приємно, що ти піклуєшся про стосунки, і вибір буде прийнятним для обох. Це, до слова, і про наступне правило.



Ініціатива у дрібницях – це постійний вияв уваги, і це жінки дуже цінують / Фото pixabay

Пропонуй компроміс

Якщо ти не можеш домовитися з партнеркою, куди йти чи що замовляти – не чини конфлікт. Така ситуація не є проблемою для джентльмена… Який бодай вчиться йти на компроміс.

Витрать трохи часу і подивися той фільм, не цікавий тобі, але від якого вона сходить із розуму. Кінець світу від цього не прийде! Це хороший спосіб довести, що вона важлива для тебе і тобі цікаво проводити з нею час.



Компроміс – це спосіб довести, що вона важлива для тебе​ / Фото pixabay

Завжди будь ввічливим

Джентльмена розгнівати неможливо. Він незворушний і спокійний навіть у тих ситуаціях, коли більшість людей давно б крили все матом. У цьому його сила й особлива звабливість.

Спокійним треба бути у спілкуванні зі всіма. Адже якщо ти не можеш бути ввічливим до інших, чи зможеш шанобливо ставитися до своєї дівчини? А вона все зауважить, повір.

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Особливо будь ввічливим з її мамою

Мама – це святе. Ти любиш свою маму, безумовно, і ставишся до неї як до скарбу. То чому інакшим має бути ставлення до мами своєї коханої?

Це ще раз покаже твою вихованість, і це підкупить батьків твоєї дівчини. А добрі стосунки з її батьками – одна із запорук щасливих стосунків.



Щасливі стосунки побудувати легше, якщо хороші стосунки і з батьками коханої / Фото pixabay

Проси дозволу в її батьків

Так, із цією практикою можна не погоджуватися. І – так, цієї практики треба дотримуватися. Адже це джентльменський вчинок, який показує повагу до батьків дівчини.

Якщо твоя дівчина все ще живе зі своїми батьками, то так ти покажеш їм, що коли ви будете жити разом, вона буде насправді у надійних руках.