Или – о текущей ситуации в твоей жизни. Сегодня на Men 24 мы покажем одну из таких.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Колонны или люди

Если ты сначала увидел колонны

Это, скорее всего, свидетельствует о том, что ты – если не вообще в жизни, то именно в этот ее момент – предпочитаешь комфорт и безопасность. Все остальные вещи для тебя – второстепенны.

Есть ли здесь что-то плохое? Так, буквально – мелочь: если ты не научишься (или не захочешь) выходить за пределы своей зоны комфорта, то достичь какого-либо успеха или цели в жизни будет невозможно.

Не стоит сосредоточиваться на том, чтобы слишком много мечтать о своих целях, и вместе с тем забывать посвящать время тому, чтобы на самом деле работать для их достижения.

Если ты прежде всего увидел людей

Это значит, что у тебя – свободолюбивый дух. Дух, готовый покинуть текущее окружение в любую удобную минуту.

Жизнь тебе вряд ли когда кажется скучной – ведь в ней полно невероятных людей и приключений.

Ты любознательный и добрый. Но минус есть и здесь: не стоит блуждать вне своего мира слишком долго – будь готов в правильное время устроиться максимально удобно.