Новые разработки оружия должны были способствовать уменьшению количества войн, но случилось все наоборот. Сегодня на Men 24 поговорим о стрелковом оружии, которое перевернуло мир в XIX веке: револьвер Кольта и пулемет Максима.

Многие конструкторы оружия мечтали, что их изобретения поспособствуют, чтобы люди прекратили друг в друга стрелять. Мол, если оружие совершенно и эффективно, то оно будет средством сдерживания, а не нападения. К сожалению, эти мечты пока не оправдались. Но сегодня Men 24 расскажет не о мечтах, а именно о совершенстве и эффективности.

Стрелковые стволы, повлиявшие на историю человечества в XIX веке – 1

Кольт-миротворец

Оружейный магнат Самуэль Кольт еще в 70-е годы XIX века на собственных предприятиях организовал производство револьвера Colt Peacemaker (дословно с английского – "Кольт Миротворец").

Обычно Генри Форда называют пионером массового конвейерного производства, однако подход Кольта также был революционным в оружейной области. Ранее пистолеты и винтовки делали в основном вручную – медленно и дорого.

Peacemaker известен и под другими названиями – Single Action Army, Model P, M1873 и Colt 45 (это не про калибр, калибры у него были разными). Но это всегда револьвер с барабаном на 6 патронов, и ни один фильм о ковбоях без него не снимали.



Кольт-миротворец, один из современных образцов / Фото pinterest

Colt Peacemaker вошел в американскую историю как "The Gun That Won the West" – "Оружие, покорившее Запад".

Пулемет Максима

Пулемет Максима – станковый пулемет, создателем которого был британский оружейник американского происхождения Хайрем Стивенс Максим. Этот пулемет, разработанный в 1883 году, стал одним из символов Первой мировой войны.

Хотя сначала казалось, что изобретение потеряется. Максим предложил его правительству США – там не заинтересовались. Оскорбленный разработчик эмигрировал в Британию, но и там его пулемет не встретили с восторгом.

И вдруг британский банкир, который лично видел испытания пулемета Максима, согласился профинансировать его массовое производство. Звали банкира Натаниэль Ротшильд.



Пулемет Максима стал массовым явлением с легкой руки Ротшильда / Фото pinterest

Максим впервые использовал энергию отдачи при выстрелах для эффективной перезарядки. Идея оказалась настолько удачной, что пулеметы, основанные на системе Максима, используют до сих пор.