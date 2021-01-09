У роки Другої світової усім відомі й сьогодні автомобільні виробники виготовляли техніку. Найчастіше, адже того вимагав час, військову. Про промислових гігантів США та Британії читай на Men 24.

Якщо агресор під час війни переводить промисловість на військові рейки, то і його суперникам доводиться робити таке ж. Як зауважив Men 24, чимало відомих нині виробників автомобілів допомагали арміям саме суперників Третього Рейху.

Це цікаво Від польотів на Місяць до механічного серця: 5 неймовірних фактів про General Motors​

Суперники Німеччини та країн Осі

Автопром США у роки Другої світової

Cadillac

Cadillac – це марка автомобілів преміумкласу, яка належить концерну зі США General Motors. Незалежною компанією Cadillac був тільки від року заснування – 1902 – і до 1909.

Розкішні автомобілі Cadillac під час Другої світової були недоречними, тож на їхніх конвеєрах почали виготовляти легкі танки "Стюарт" (M3 Stuart).

Утім, танки вдалися доволі посередніми, відверто кажучи.



Рекламна листівка часів ДСВ танка від Cadillac – M3 Stuart / Фото wikimedia

Buick

Buick також заснований 1902 року у США, а 1908 компанія приєдналася до концерну General Motors. До слова, його досі називають найбільш продаваним брендом у Сполучених Штатах Америки.

Головним внеском Buick до військової потужності союзників стали 76-міліметрові самохідні гармати M18 Hellcat.

Це, до слова, офіційно найшвидкохідніша ПТ САУ (протитанкова самохідна артилерійська установка) Другої світової – розганялась до 97 кілометрів на годину.



А це – Buick: САУ M18 Hellcat, яку називали винищувачем танків / Фото wikimedia

Ford

Ford – автомобілебудівна компанія зі США, заснована 1903 року Генрі Фордом. Особливого розвитку сягнула у 1930-х, коли відкрила чимало філій та заводів навіть у Європі.

Тож американський Ford за ліцензією під час Другої світової випускав знамениті джипи Willys MB, легку амфібію Ford GPA, винищувачі танків M10 Wolverine і навіть літаки-бомбардувальники.

Німецький, як ми вже писали раніше, не мав іншого вибору, як постачати вермахту вантажівки й штабні легковики. За ліцензією Ford робили авто і в СРСР, але недовго – совіти, як завжди, все скопіювали, аби потім видавати за своє.



Бомбардувальники часів Другої світової війни від Ford / Фото wikimedia

І кілька слів про Велику Британію

Rolls-Royce

Rolls-Royce Limited – автомобільний бренд та однойменна машинобудівна компанія з Великої Британії, яка існувала у період з 1906 і до 1987. У 1990-х права на використання торгової марки та логотипа Rolls-Royce перейшли до BMW.

Британці досі вважають одним із вирішальних внесків у перемогу над Рейхом мотори Merlin від Rolls-Royce. Саме їх ставили на легендарні "Спітфайри" (Supermarine Spitfire) і трохи менш знані "Харрикейни" (Hawker Hurricane).



Літаки Spitfire, які були дуже важливими для армії союзників, літали з моторами від Rolls-Royce / Фото wikimedia

До слова, знамениті автомобілі та виробник Bentley були частиною Rolls-Royce з 1931 до 1998, а потім вони також пішли до німецького виробника, тільки іншого – Volkswagen AG.

До теми Bentley вирішила потішити колекціонерів виходом ексклюзивної версії Birkin