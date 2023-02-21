Для таких людей відмова вважається ледь не ударом під дих. Тож з ними потрібно бути обережними. Не подавати відмову так, ніби ти нічого не хочеш мати з нею спільного. Спробуй трішки пограти у дипломатію. Це однозначно буде корисний скіл.

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1. Рак

Це чутливий і емоційний знак Зодіаку. Раки схильні сприймати все особисто, включаючи відмову. Коли вони відчувають відмову, вони можуть дуже образитися, а їхні емоції просто візьмуть гору. Їм важко відокремити свої емоції від ситуації. І їм може знадобитися певний час, щоб оговтатися.



Відмова може зробити Раків лютими / Фото cookie_studio

2. Скорпіон

Вони пристрасні й експресивні особистості. Вони вкладаються на 100% у все, за що беруться. Зокрема й у стосунки. Коли вони відчувають відмову, їх можуть поглинути емоції. Вони можуть злитися або обурюватися. І їм може знадобитися певний час, щоб позбутися образи.

3. Риби

Це дуже чутливі й інтуїтивні особистості. Вони мають глибокий емоційний зв'язок з людьми, які їм небайдужі. І коли вони відчувають відмову, це може дуже руйнувати їхній маленький всесвіт. Їм може здаватися, що вони втратили частину себе.

4. Лев

Це впевнені та самодостатні люди. Але вони також можуть бути чутливими, коли справа доходить до відмови. Вони мають глибоку потребу в підтвердженні й увазі. І коли вони відчувають відмову, це може зруйнувати їхню впевненість. Вони можуть сприйняти це як особисту атаку на їхню гідність.

5. Овен

Це сильні та наполегливі особистості. Але вони також можуть бути імпульсивними та швидко злитися. Коли вони відчувають відмову, вони можуть стати в позицію оборони. Ба більше, навіть наступати. Вони можуть відчувати, що їм потрібно довести, що людина була неправа, коли відкинула їх.



Овни вперті та не терплять відмов / Фото wayhomestudio

6. Телець

Це надійні та терплячі люди. Але вони також можуть бути впертими та власницькими. Коли вони відчувають відмову, вони можуть бути зациклені на людині, яка відмовила. Вони можуть спробувати повернути її або зберегти стосунки, навіть якщо їх складно назвати здоровими.

7. Близнюки

Це соціальні та цікаві особистості. Але вони також можуть бути нерішучими та тривожними. Коли вони відчувають відмову, вони можуть зосередитися на ситуації та знову і знову відтворювати її у своїй голові. Їм може бути важко позбутися образи та рухатися далі.

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Решті ж знаків Зодіаку не страшні відмови. Якщо щось не йде за їхнім планом, то вони готові зачекати. Або навіть відмовитися від задуманого та йти собі далі. Адже не варто зациклюватися на тому, чого в тебе нема.