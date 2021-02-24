Nemiroff объявил новый сезон конкурса для барменов: как принять участие
В 2020 году Nemiroff решил поддержать барменов, которые из-за пандемии временно остались без работы. Бренд предложил им присоединиться к проекту #NemiroffCocktailChallenge. Всего в прошлом году в нем приняли участие около 350 барменов со всей страны. Поэтому в этом году Nemiroff решил продолжить крутой проект. Читай на Men 24, как принять в нем участие и стать победителем!
Источник:24 канал
В #NemiroffCocktailChallenge бармены демонстрировали свои как профессиональные умения, так и творческий подход к приготовлению напитков. Объявляем продолжение проекта. В пятом сезоне каждый желающий сможет принять участие и доказать, что именно он умеет готовить настоящие произведения искусства в бокале. Рассказываем, как принять участие в проектах от Nemiroff!
Это интересно День бармена: тренды миксологии и самое интересное о празднике
Бренд Nemiroff объявил о старте 5-о сезона видео-батла #NemiroffCocktailChallenge. Его тема – "Modern Cocktail Art".
Тема 5-о сезона NemiroffCocktailChallenge – Modern Cocktail Art / Фото Nemiroff
Современное искусство провокационное! Оно нарушает границы, расширяет сознание, вызывает эмоции. Это смесь стилей, красок, культур... это МИКС, как и коктейль. MIX IT UP! Покажи свое видение современного искусства – создай микс на основе вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection и сними об этом креативный ролик,
– призывают организаторы проекта.
- В новом сезоне #NemiroffCocktailChallenge выберут сразу 20 победителей. Каждый из них получит денежный приз в размере 5000 гривен!
Также все создатели коктейлей, которые примут участие в этом этапе и выполнят условия конкурса, посетят две онлайн-лекции от ведущих европейских барменов – Диего Феррари и Патрика Ковальски.
Для участия в видео-батле #NemiroffCocktailChallenge нужно:
- быть барменом;
- разработать собственный рецепт коктейля (требования: основа – 50 миллилитров вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection, 1 домашняя заготовка с технологией приготовления)
- снять креативное видео приготовления микса, которое раскрывать тему современного искусства (требования: продолжительность – до 3 минут, в кадре должна быть показана водка Nemiroff The Inked Collection)
- разместить рецепт и видео у себя на странице в фейсбуке или инстаграме с хэштегом #NemiroffCocktailChallenge до 23:59 10 марта;
- заполнить регистрационную форму участника до 10 марта.
Жюри конкурса определит 20 победителей, которые получат по 5000 гривен / Фото Nemiroff
Призовой фонд:
- 20 победителей получат денежный приз в размере 5000 гривен;
- все участники этапа примут участие в двух онлайн-лекциях от Диего Феррари, итальянского миксолога и автора книги "Low Alcohol Cocktails – New Frontier in Mixology", и Патрика Ковальски, миксолога, владельца бара и бренд-посла Nemiroff в Польше.
- 20 победителей будет выбирать жюри, в составе которого – представители, уполномоченные лица компании Nemiroff и приглашенные эксперты.
Победителей объявят на странице Nemiroff в фейсбуке 22 марта.
Акция длится с 23 февраля до 10 марта на всей территории Украины, за исключением АР Крым и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Для лиц, достигших 18 лет.
Официальные правила акции по ссылке.
Приготовь коктейль на основе Nemiroff The Inked Collection и удиви жюри / Фото Nemiroff
Не пропусти возможность попробовать свои силы, и принять участие в крутом #NemiroffCocktailChallenge!
Читай также Свинина в свекольном моле и коктейль Burning Tea: варианты фудпейринга
Поделиться новостью