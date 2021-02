В 2020 году Nemiroff решил поддержать барменов, которые из-за пандемии временно остались без работы. Бренд предложил им присоединиться к проекту #NemiroffCocktailChallenge. Всего в прошлом году в нем приняли участие около 350 барменов со всей страны. Поэтому в этом году Nemiroff решил продолжить крутой проект. Читай на Men 24, как принять в нем участие и стать победителем!

В #NemiroffCocktailChallenge бармены демонстрировали свои как профессиональные умения, так и творческий подход к приготовлению напитков. Объявляем продолжение проекта. В пятом сезоне каждый желающий сможет принять участие и доказать, что именно он умеет готовить настоящие произведения искусства в бокале. Рассказываем, как принять участие в проектах от Nemiroff !

Бренд Nemiroff объявил о старте 5-о сезона видео-батла #NemiroffCocktailChallenge. Его тема – "Modern Cocktail Art".



Тема 5-о сезона NemiroffCocktailChallenge – Modern Cocktail Art / Фото Nemiroff

Современное искусство провокационное! Оно нарушает границы, расширяет сознание, вызывает эмоции. Это смесь стилей, красок, культур... это МИКС, как и коктейль. MIX IT UP! Покажи свое видение современного искусства – создай микс на основе вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection и сними об этом креативный ролик,

– призывают организаторы проекта.

В новом сезоне #NemiroffCocktailChallenge выберут сразу 20 победителей. Каждый из них получит денежный приз в размере 5000 гривен!

Также все создатели коктейлей, которые примут участие в этом этапе и выполнят условия конкурса, посетят две онлайн-лекции от ведущих европейских барменов – Диего Феррари и Патрика Ковальски.

Для участия в видео-батле #NemiroffCocktailChallenge нужно:

быть барменом; разработать собственный рецепт коктейля (требования: основа – 50 миллилитров вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection, 1 домашняя заготовка с технологией приготовления) снять креативное видео приготовления микса, которое раскрывать тему современного искусства (требования: продолжительность – до 3 минут, в кадре должна быть показана водка Nemiroff The Inked Collection) разместить рецепт и видео у себя на странице в фейсбуке или инстаграме с хэштегом #NemiroffCocktailChallenge до 23:59 10 марта; заполнить регистрационную форму участника до 10 марта.



Жюри конкурса определит 20 победителей, которые получат по 5000 гривен / Фото Nemiroff

Призовой фонд:

20 победителей получат денежный приз в размере 5000 гривен;

все участники этапа примут участие в двух онлайн-лекциях от Диего Феррари, итальянского миксолога и автора книги "Low Alcohol Cocktails – New Frontier in Mixology", и Патрика Ковальски, миксолога, владельца бара и бренд-посла Nemiroff в Польше.

20 победителей будет выбирать жюри, в составе которого – представители, уполномоченные лица компании Nemiroff и приглашенные эксперты.

Победителей объявят на странице Nemiroff в фейсбуке 22 марта .

Акция длится с 23 февраля до 10 марта на всей территории Украины, за исключением АР Крым и территорий, на которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Для лиц, достигших 18 лет.

Важно! В видео не должн ы присутствовать лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также нецензурная лексика, призывы к насилию и нарушений правил карантина.

Официальные правила акции по ссылке .



Приготовь коктейль на основе Nemiroff The Inked Collection и удиви жюри / Фото Nemiroff

Не пропусти возможность попробовать свои силы, и принять участие в крутом #NemiroffCocktailChallenge!