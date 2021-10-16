Корабель NASA зробив неймовірне фото Юпітера з Місяця

Побачити Юпітер через свій телескоп – круте відчуття, якщо ти любиш космос та цікавишся ним. Тоді уяви собі, які відчуття мала наземна команда Місячного орбітального апарата LRO.

Ввірений їм апарат – це орбітальна станція, яка кружляє у космосі з 2009 року і спостерігає за Місяцем. Та от люди вирішили дещо розвернути її – і глянути в інший бік.

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LRO вдалося сфотографувати Юпітер

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) – автоматична міжпланетна станція NASA для дослідження Місяця, яка виконує свою місію з 2009 року.

Зазвичай вона робить приголомшливі фото супутника Землі.

Та чи може вона стежити тільки за ним? Авжеж, ні.

Наземна команда обслуговування LRO розвернула апарат – і побачила найбільшу планету Сонячної системи Юпітер завдяки камерам у космосі. Якщо збільшити зображення, можна навіть побачити Галілеєві супутники!



Ось яке зображення Юпітера вдалося отримати завдяки місячному апарату / Фото LROC

Фото зроблені з відстані у 600 мільйонів кілометрів. Звісно, вони не такої якості, як у космічного телескопа Хаббл. Та той факт, що зображення вдалося зробити з космічного корабля, якому вже 12 років, і який обертається у 100 кілометрах над поверхнею Місяця – це справжній технічний подвиг.

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До слова, спроба зафільмувати Юпітер з LRO вже була – у 2020 році. Намагалися зафільмувати також Марс і Землю. Це не входить до кола обов'язків команди апарата, але, як кажуть її члени, протистояти прагненню до далеких планет просто несила.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.