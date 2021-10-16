Увидеть Юпитер через свой телескоп – крутое ощущение, если ты любишь космос и интересуешься им. Тогда представь себе, какие чувства испытала наземная команда Лунного орбитального аппарата LRO.

Вверенный им аппарат – это орбитальная станция, что кружит в космосе с 2009 года и наблюдает за Луной. Но вот люди решили несколько развернуть ее – и посмотреть в другую сторону.

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LRO удалось сфотографировать Юпитер

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) – автоматическая межпланетная станция NASA для исследования Луны, которая выполняет свою миссию с 2009 года.

Обычно она делает потрясающие фото спутника Земли.

Но может ли она следить только за ним? Конечно, нет.

Наземная команда обслуживания LRO развернула аппарат – и увидела самую большую планету Солнечной системы Юпитер благодаря камерам в космосе. Если увеличить изображение, можно даже заметить Галилеевы спутники!



Вот какое изображение Юпитера удалось получить благодаря лунному аппарату / Фото LROC

Фото сделаны с расстояния в 600 миллионов километров. Конечно, они не такого качества, как у космического телескопа Хаббл. Но тот факт, что изображение удалось сделать с космического корабля, которому уже 12 лет, и который вращается в 100 километрах над поверхностью Луны – это настоящий технический подвиг.

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К слову, попытка заснять Юпитер с LRO уже была – в 2020 году. Пытались заснять также Марс и Землю. Это не входит в круг обязанностей команды аппарата, но, как говорят ее члены, противостоять стремлению к далеким планетам просто непосильно.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.