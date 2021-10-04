Але людство вабить незвідане. Щоб побачити нутрощі цих таємничих кратерів, довелося використовувати штучний інтелект.

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Незвіданий Місяць: білі плями у суцільній темряві

Немає темної сторони Місяця – є сторона, яка не буває оберненою до Землі. А от темні плями на Місяці є – особливо на дні кратерів, куди ніколи не потрапляє сонячне світло (хоч би куди Місяць повертався).

Ці зони суцільної темряви відомі вченим давно, і так само давно викликають у них значний інтерес.

І не тому, що там може ховатися щось страшне – о, ні. Інтерес, власне, науковий.

Потрібна вода

Річ у тім, що відсутність сонячного світла означає зниження температури.

Тобто, заморожені речовини перебувають у такому стані: а) давно, б) постійно.

перебувають у такому стані: а) давно, б) постійно. Простіше кажучи, у глибині кратерів може бути вода. А вода – це життя.

Зверни увагу: тут навіть не так мовиться про пошуки життя на Місяці, як про забезпечення життя майбутнім астронавтам, які матимуть намір провести на супутнику Землі довше за кілька годин.

Та є проблема...

Відсутність сонячного світла означає й те, що побачити, власне, що там на дні кратера, – вкрай важко. У 2009 NASA запустила спеціальну місію для вивчення місячних кратерів – LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite).

Місія змогла, наприклад, запустити зонд у кратер Cabeus.

І таки знайшла там відносно велику кількість води.

Але цих даних мало для серйозних висновків.

... Якій вигадали нестандартне розв'язання

Для збору нових даних цікаву техніку розробили в Інституті досліджень Сонячної системи Макса Планка (MPS) у Німеччині. Вони використовували алгоритм штучного інтелекту "Гіперефективне програмне забезпечення U-net для видалення шуму" (HORUS).



Як працює HORUS / Фото MPS

Цей алгоритм дуже добре очищає шуми зі зображень дна неосвітлених кратерів, зібраних різними космічними кораблями. А ще й інші фактори коригує.

Отже, штучний інтелект обробив понад 70 тисяч зображень, щоб відпрацювати цей алгоритм до майже що ідеалу.

І тільки потім взявся за дослідження 17 завжди темних районів Місяця на південному полюсі.



Приклад того, як HORUS очищає шуми зі світлин / Фото MPS

Але – поки що без успіху (майже)

На жаль. На оброблених фотографіях HORUS не виявив жодних прямих доказів наявності води чи льоду. Утім, це не означає, що її слід припинити шукати – радше навпаки.

А штучний інтелект, хоч води й не знайшов, зробив іншу добру справу – прописав рельєф вивчених темних ділянок Місяця.

Тепер астронавти, які туди потраплять, бодай знатимуть, куди йти.