Ми поділимося з тобою кількома хитрощами, які допоможуть прокачати впевненість за допомогою твого образу. Візьми їх на озброєння, щоб завжди бути на висоті та приємно вражати всіх навколо.

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1. Правильно підбирай кольори

Як ти думаєш, британські королівські особи завжди носять синій, що їм справді подобається, який вони мають вигляд в ньому? Частково це може бути так, але насправді вони знають, що різні кольори мають різне значення. Тож потрібно одягатися відповідно.



Колір твого одягу впливає на сприйняття тебе / Фото fxquadro

Синій, чорний і зелений – найкращі кольори, які ти можеш використовувати, якщо хочеш бачити себе та почуватися успішним. Вони вказують на лідерство, елегантність, безпеку, довіру, стабільність та спокій. Це характеристики, яких шукають, коли вибирають правильну людину поруч.

P.S. Можеш одягнути одяг одного з цих кольорів, коли говоритимеш про підвищення зарплати. Можливо, цього разу таки спрацює.

2. Не соромся сходити до кравця

Тобі не потрібно витрачати багато грошей, щоб твій образ був виграшним. Найкраще, що ти можеш зробити, – знайти кравця, який допоможе тобі створити власну унікальну капсулу.

По-перше, цей одяг буде цілком і повністю пошитий під тебе та твої параметри. По-друге, ти зможеш бути залученим у процес вибору тканини, кольору й іншого. По-третє, ти зможеш відразу ж вибудовувати свій гардероб так, щоб він був універсальним.

Ясна річ, що ти витратиш більше, якщо порівнювати з мас-маркетом. З іншого боку, ти суттєво зекономиш у порівнянні з одягом іменитих брендів.

3. Аксесуари – вишенька на торті

Не потрібно зациклюватися лише на костюмі, який тобі ідеально личить. Важливо також потурбуватися про аксесуари. Таким чином ти зможеш створити гармонійний і цілісний образ. Образ, який зможе без слів схарактеризувати, хто стоїть перед співрозмовником.



Аксесуари допоможуть доповнити твій образ / Фото artursafronovvvv

Почни носити краватки-метелики або яскраві шкарпетки. Потурбуйся про цікавий браслет або іншу дрібницю, яка вигідно виділить твій образ з-поміж інших.

4. Носи класику, але осучаснюй

Перевага класичних елементів полягає в тому, що вони ніколи не втрачають своєї актуальності. А ще у класики є одна особливість: її можна і треба осучаснювати. Поєднувати з речами, які носять вже і зараз.

До прикладу, те ж поєднання класичного костюма та кросівок. Або ж сорочки та джинсів. Або ж класичних штанів і худі. І цей список можна продовжувати ледь не нескінченно.

5. Розумійся на трендах, але не будь заручником

Мати у своєму гардеробі класичні речі потрібно. Але не варто забувати також і про тренди. Додавай до свого образу якісь елементи, які дозволять продемонструвати, що ти крокуєш у ногу з часом.

Відразу ж обмовимося, що сліпо слідувати за трендами не варто. Ти можеш адаптувати під себе уже наявні. Або ж просто брати з-поміж популярних елементів лише те, що подобається тобі. Головне у цьому випадку не загубити себе у трендах. Ти ж пам'ятаєш, що саме ти носиш одяг, а не навпаки.

6. Турбуйся про стан свого одягу

Дірки, потертості, відірвані ґудзики, плями. Усе це негативно впливає на зовнішній вигляд. А ще може знизити твій рівень упевненості в собі. Воно й не дивно, адже ти постійно перейматимешся, чи не побачив співрозмовник, що у тебе не надто чисті кросівки, до прикладу.



Не забувай про акуратний зовнішній вигляд твого одягу / Фото freepik

Тож, якщо маєш можливість повернути речам належний зовнішній вигляд, – зроби це. В інакшому випадку ми б рекомендували або носити їх по дому, або прощатися з ними. Їх можна, наприклад, віддати нужденним. Ти і місце у шафі звільниш, і справу хорошу зробиш.

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Візьми на озброєння ці поради. Вони дозволять тобі не лише завжди бути на висоті. Твоя впевненість не знатиме меж. А отже, ти зможеш досягати всього, чого лише захочеш.