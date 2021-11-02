Не став винятком її останній пост. На ньому Джада Фолча позує у спокусливому купальнику на фоні басейну. Не дивно, що прихильники тату-майстрині у захваті від гарячої серії фото!

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"Публікуйте фото, які повністю відповідають тематиці кліматичних умов", – написала вона під публікацією.

Кадри Джади Фолчі шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які вони залишили під постом тату-майстрині. Традиційно, лови найкращі з них:

"Дуже красиві фотографії";

"Джада, ти просто приголомшлива";

"Дійсно красив та сексуально";

"На цих фотографіях усе навколо буквально нагрівається";

"Тобі цей колір дуже личить, крихітко";

"Твоє тіло – справжній скарб";

"Як можна бути настільки привабливою?".



Джада Фолча у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Фолчі



Джада Фолча у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Фолчі



Джада Фолча у купальнику розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Фолчі

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Джада Фолча викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на сексуальну тату-майстриню. Гарантуємо, тобі сподобаються фотографії, які вона регулярно публікує на своєму інстаграмі.