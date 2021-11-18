На спокусливих фото, які Крістіна Буччіно виклала на своєму інстаграмі, вона позує в ефектному образі. Перед камерою модель постала у купальнику, поверх якого одягнула стильну косуху. Таке собі поєднання сексуальності та бунтарства.

Варте уваги Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Підписники колишньої Кріштіану Роналду у захваті від неї. Про це свідчить безліч лайків, а також коментарів під публікацією моделі. Традиційно лови найкращі з них:

"Я закоханий у тебе";

"Прекрасна красуня";

"Яка ж ти чарівна";

"Ти просто заворожуєш кожного";

"Від тебе неможливо відірвати погляду";

"Найкрасивіша з-поміж усіх";

"Ці фото просто дивовижні";

"Ви ідеальна".



Крістіна Буччіно знялася у купальнику та косусі / Фото з інстаграму Буччіно



Крістіна Буччіно знялася у купальнику та косусі / Фото з інстаграму Буччіно



Крістіна Буччіно знялася у купальнику та косусі / Фото з інстаграму Буччіно

Тобі сподобається "Неможливо відірвати погляду": модель Ізабель Мазерс у купальнику розбурхала мережу

Крістіна Буччіно викликає непідробний захват. Тобі однозначно сподобається те, що вона викладає на своєму інстаграмі. Тож не полінуйся підписатися на модель, щоб регулярно насолоджуватися порцією спокуси від неї!