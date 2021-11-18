На соблазнительных фотографиях, которые Кристина Буччино выложила на своем инстаграме, она позирует в эффектном образе. Перед камерой модель предстала в купальнике, поверх которого надела стильную косуху. Такое сочетание сексуальности и бунтарства.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Подписчики бывшей Криштиану Роналду в восторге от нее. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев под публикацией модели. Традиционно, лови лучшие из них:

"Я влюблен в тебя";

"Прекрасная красавица";

"Какая же ты обаятельная";

"Ты просто завораживаешь каждого";

"От тебя невозможно оторвать взгляда";

"Самая красивая из всех";

"Эти фото просто удивительны";

"Вы идеальная".



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграмв Буччино



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино

Тебе понравится "Невозможно оторвать взгляд": модель Изабель Мазерс в купальнике взбудоражила сеть