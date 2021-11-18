На соблазнительных фотографиях, которые Кристина Буччино выложила на своем инстаграме, она позирует в эффектном образе. Перед камерой модель предстала в купальнике, поверх которого надела стильную косуху. Такое сочетание сексуальности и бунтарства.
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Подписчики бывшей Криштиану Роналду в восторге от нее. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев под публикацией модели. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Я влюблен в тебя";
- "Прекрасная красавица";
- "Какая же ты обаятельная";
- "Ты просто завораживаешь каждого";
- "От тебя невозможно оторвать взгляда";
- "Самая красивая из всех";
- "Эти фото просто удивительны";
- "Вы идеальная".
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграмв Буччино
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино
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Кристина Буччино вызывает неподдельный восторг. Тебе однозначно понравится то, что она публикует на своем инстаграме. Не поленись подписаться на модель, чтобы регулярно наслаждаться порцией искушения от нее!