На соблазнительных фотографиях, которые Кристина Буччино выложила на своем инстаграме, она позирует в эффектном образе. Перед камерой модель предстала в купальнике, поверх которого надела стильную косуху. Такое сочетание сексуальности и бунтарства.

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Подписчики бывшей Криштиану Роналду в восторге от нее. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев под публикацией модели. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Я влюблен в тебя";
  • "Прекрасная красавица";
  • "Какая же ты обаятельная";
  • "Ты просто завораживаешь каждого";
  • "От тебя невозможно оторвать взгляда";
  • "Самая красивая из всех";
  • "Эти фото просто удивительны";
  • "Вы идеальная".

Кристина Буччино снялась в купальнике
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграмв Буччино

Кристина Буччино снялась в купальнике
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино

Кристина Буччино снялась в купальнике
Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино

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Кристина Буччино вызывает неподдельный восторг. Тебе однозначно понравится то, что она публикует на своем инстаграме. Не поленись подписаться на модель, чтобы регулярно наслаждаться порцией искушения от нее!