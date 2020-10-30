Як приготувати алкогольний коктейль Кривава Мері на Геловін: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт алкогольного коктейлю "Кривава Мері", який ми рекомендуємо приготувати на Геловін!
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти крутий алкогольний коктейль "Кривава Мері", приготовлений на основі горілки Nemiroff. Його авторським рецептом з нами поділився бармен Владислав Анісімов з Миколаєва. Рекомендуємо приготувати цей коктейль на Геловін!
Тобі сподобається Як приготувати алкогольний коктейль Nemiroff Godmother: спробуй себе в ролі барMENa
Владислав починав свою кар'єру у нічному клубі, де працював помічником офіціанта. Пізніше він став офіціантом, але на цьому вирішив не зупинятися. Він збагнув, що "біганина з тацею" – не його, віддавши перевагу роботі на барі. Любов до напоїв і тяга до пізнання чогось нового стимулювала його розвиватися та тішити відвідувачів несподіваними смаковими поєднаннями.
Як каже сам Влад, "Кривава Мері" – один із найпопулярніших гастрономічних коктейлів, який у нього асоціюється з хорошою горілкою, томатами та пікантною гостротою, яку дарує перець. Але він же вирішив додати чогось нового, переосмисливши напій. До твоєї уваги "Кривава Мері", яка створювалася завдяки українсько-азійському ф'южну. Нам здається, що Геловін – слушна нагода приготувати його для себе та своїх друзів, аби вразити їх!
Кривава Мері
Інгредієнти:
- Nemiroff Delicat – 40 мл
- Сік томатів Пелаті – 120 мл
- Шраб лічі, приготовлений з консервованих ягід лічі – 20 мл
- Cynar – 5 мл
- Васабі
- Мускатний горіх
- Сольовий розчин – 5 крапель
- Еспума з квасу і буряка – 50
- Листя Каффір лайма
- Буряковий чипс, присипаний куркумою
Приготування коктейлю Кривава Мері:
- Попередньо дай настоятися горілці Nemiroff Delicat на листі Каффір лайма;
- Налий у шейкер усі інгредієнти, крім чипса з буряка та еспуми;
- Зроби стир-роулінг – метод приготування, при якому ми пропускаємо рідину з малої частини шейкера у більшу, в якій лежить лід, тим самим ми охолоджуємо напій.
- Так робимо 5-6 разів і вже після цього переливаємо в попередньо охолоджений келих;
- Зверху напою виклади еспуму з квасу та буряка;
- Прикрась коктейль буряковим чипсом, присипаним куркумою!
Насолоджуйся коктейлем Кривава Мері у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
Візьми на озброєння Макіяж і грим на Геловін для чоловіків: 5 топових ефектних і страшних образів – фото
Поділитися новиною