Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт алкогольного коктейлю "Кривава Мері", який ми рекомендуємо приготувати на Геловін!

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти крутий алкогольний коктейль "Кривава Мері", приготовлений на основі горілки Nemiroff. Його авторським рецептом з нами поділився бармен Владислав Анісімов з Миколаєва. Рекомендуємо приготувати цей коктейль на Геловін!

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Владислав починав свою кар'єру у нічному клубі, де працював помічником офіціанта. Пізніше він став офіціантом, але на цьому вирішив не зупинятися. Він збагнув, що "біганина з тацею" – не його, віддавши перевагу роботі на барі. Любов до напоїв і тяга до пізнання чогось нового стимулювала його розвиватися та тішити відвідувачів несподіваними смаковими поєднаннями.

Як каже сам Влад, "Кривава Мері" – один із найпопулярніших гастрономічних коктейлів, який у нього асоціюється з хорошою горілкою, томатами та пікантною гостротою, яку дарує перець. Але він же вирішив додати чогось нового, переосмисливши напій. До твоєї уваги "Кривава Мері", яка створювалася завдяки українсько-азійському ф'южну. Нам здається, що Геловін – слушна нагода приготувати його для себе та своїх друзів, аби вразити їх!

Кривава Мері

Інгредієнти:

Nemiroff Delicat – 40 мл

Сік томатів Пелаті – 120 мл

Шраб лічі, приготовлений з консервованих ягід лічі – 20 мл

Cynar – 5 мл

Васабі

Мускатний горіх

Сольовий розчин – 5 крапель

Еспума з квасу і буряка – 50

Листя Каффір лайма

Буряковий чипс, присипаний куркумою

Приготування коктейлю Кривава Мері:

Попередньо дай настоятися горілці Nemiroff Delicat на листі Каффір лайма; Налий у шейкер усі інгредієнти, крім чипса з буряка та еспуми; Зроби стир-роулінг – метод приготування, при якому ми пропускаємо рідину з малої частини шейкера у більшу, в якій лежить лід, тим самим ми охолоджуємо напій. Так робимо 5-6 разів і вже після цього переливаємо в попередньо охолоджений келих; Зверху напою виклади еспуму з квасу та буряка; Прикрась коктейль буряковим чипсом, присипаним куркумою!

Насолоджуйся коктейлем Кривава Мері у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!

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