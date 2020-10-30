Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт алкогольного коктейля "Кровавая Мэри", который мы рекомендуем приготовить на Хэллоуин!

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь крутой алкогольный коктейль "Кровавая Мэри", приготовленный на основе водки Nemiroff. Его авторским рецептом с нами поделился бармен Владислав Анисимов из Николаева. Рекомендуем приготовить этот коктейль на Хэллоуин!

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Владислав начинал свою карьеру в ночном клубе, где работал помощником официанта. Позже он стал официантом, но на этом решил не останавливаться. Он понял, что "беготня с подносом" – не его, отдав предпочтение работе на баре. Любовь к напиткам и тяга к познанию чего-то нового стимулировала его развиваться и радовать посетителей неожиданными вкусовыми сочетаниями.

Как говорит сам Влад, "Кровавая Мэри" – один из самых популярных гастрономических коктейлей, который у него ассоциируется с хорошей водкой, томатами и пикантной остротой, какую дарит перец. Но он же решил добавить чего-то нового, переосмыслив напиток. К твоему вниманию "Кровавая Мэри", которая создавалась благодаря украинско-азиатскому фьюжну. Нам кажется, что Хэллоуин – удобный случай приготовить его для себя и своих друзей, чтобы поразить их!

Кровавая Мери

Ингредиенты:

Nemiroff Delicat – 60 мл

Сок томатов Пелати – 120 мл

Шраб личи, приготовленный из консервированных ягод личи – 20 мл

Cynar – 5 мл

Васаби

Мускатный орех

Солевой раствор – 5 капель

Эспума из кваса и свеклы – 50

Листья Каффир лайма

Свекольный чипс, присыпанный куркумой

Приготовление коктейля Кровавая Мэри:

Предварительно дай настояться водке Nemiroff Delicat на листьях Каффир лайма; Налей в шейкер все ингредиенты, кроме чипсов из свеклы и эспумы; Сделай стир-роулинг – метод приготовления, при котором мы пропускаем жидкость с малой части шейкера в большую, в которой лежит лед, тем самым мы охлаждаем напиток. Так делаем 5-6 раз и уже после этого переливаем в предварительно охлажденный бокал; Сверху напитка выложи эспуму из кваса и свеклы; Укрась коктейль свекольным чипсом, присыпанным куркумой!​

Наслаждайся коктейлем Кровавая Мэри в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!