Как приготовить алкогольный коктейль Кровавая Мэри на Хэллоуин: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт алкогольного коктейля "Кровавая Мэри", который мы рекомендуем приготовить на Хэллоуин!
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь крутой алкогольный коктейль "Кровавая Мэри", приготовленный на основе водки Nemiroff. Его авторским рецептом с нами поделился бармен Владислав Анисимов из Николаева. Рекомендуем приготовить этот коктейль на Хэллоуин!
Тебе понравится Как приготовить алкогольный коктейль Nemiroff Godmother: попробуй себя в роли барMENa
Владислав начинал свою карьеру в ночном клубе, где работал помощником официанта. Позже он стал официантом, но на этом решил не останавливаться. Он понял, что "беготня с подносом" – не его, отдав предпочтение работе на баре. Любовь к напиткам и тяга к познанию чего-то нового стимулировала его развиваться и радовать посетителей неожиданными вкусовыми сочетаниями.
Как говорит сам Влад, "Кровавая Мэри" – один из самых популярных гастрономических коктейлей, который у него ассоциируется с хорошей водкой, томатами и пикантной остротой, какую дарит перец. Но он же решил добавить чего-то нового, переосмыслив напиток. К твоему вниманию "Кровавая Мэри", которая создавалась благодаря украинско-азиатскому фьюжну. Нам кажется, что Хэллоуин – удобный случай приготовить его для себя и своих друзей, чтобы поразить их!
Кровавая Мери
Ингредиенты:
- Nemiroff Delicat – 60 мл
- Сок томатов Пелати – 120 мл
- Шраб личи, приготовленный из консервированных ягод личи – 20 мл
- Cynar – 5 мл
- Васаби
- Мускатный орех
- Солевой раствор – 5 капель
- Эспума из кваса и свеклы – 50
- Листья Каффир лайма
- Свекольный чипс, присыпанный куркумой
Приготовление коктейля Кровавая Мэри:
- Предварительно дай настояться водке Nemiroff Delicat на листьях Каффир лайма;
- Налей в шейкер все ингредиенты, кроме чипсов из свеклы и эспумы;
- Сделай стир-роулинг – метод приготовления, при котором мы пропускаем жидкость с малой части шейкера в большую, в которой лежит лед, тем самым мы охлаждаем напиток.
- Так делаем 5-6 раз и уже после этого переливаем в предварительно охлажденный бокал;
- Сверху напитка выложи эспуму из кваса и свеклы;
- Укрась коктейль свекольным чипсом, присыпанным куркумой!
Наслаждайся коктейлем Кровавая Мэри в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
Возьми на вооружение Макияж и грим на Хэллоуин для мужчин: 5 топовых эффектных и страшных образов – фото
Поделиться новостью