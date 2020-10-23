Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт Nemiroff Godmother – твісту алкогольного коктейлю "Хрещена матір".

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff Godmother – легкий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Burning Pear, який зробить твій вечір яскравішим! Зауважимо, що цю горілку видання №1 про алкогольні напої The Spirits Business включило у ТОП-10 напоїв осені.

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Nemiroff Godmother – твіст алкогольного коктейлю "Хрещена матір". Оригінальний напій складається з горілки та амарето, а також є "близьким родичем" коктейлю "Хрещений батько".

Історія появи коктейлю Godmother

Достеменно дати виникнення цього коктейлю ніхто не знає. Відомо лише те, що став він популярним задовго до виходу на екрани однойменного фільму 1997 року, в якому головну роль зіграла Настасья Кінскі. У коктейлів "Хрещена матір" і "Хрещений батько" є один спільний інгредієнт – мигдалевий лікер. Щоправда, у "материнській" версії його змішують з горілкою, а у "батьковій" – з віскі.

Приготування Nemiroff Godmother



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Лікер Амарето – 15 мл

Campari – 15 мл

Цедра лимона

Приготування Nemiroff Godmother:

Налий у бокал смакову горілку Nemiroff Burning Pear. Додай до неї лікер Амарето. Налий також бітер Campari. Прикрась напій цедрою лимона.

Насолоджуйся Nemiroff Godmother у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!

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