KTM приобретает огромную популярность в Индии. В прошлом году австрийская марка продала 64 тысячи мотоциклов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Неудивительно, что популярность KTM 390 Duke стала причиной того, что за него взялись мастера. Давайте смотреть, как выглядит мотоцикл после модернизации.

Основатель мастерской Виджай Сингх отметил, что еще не видел, чтобы 390 Duke становился основой кафе-рейсера в Индии. Поэтому он решил попробовать. Это был проект клиента, а в его основу лег байк 2015 выпуска.

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Мастерская Rajputana имеет безупречную репутацию. Например, когда Harley-Davidson запустил Street, они использовали мастерскую в Джайпуре для первого официального построения кастомных Street.



В основу проекту лег мотоцикл 2015 года выпуска

Однако этот KTM был клиентским. 390 Duke – популярная модель, наряду с 200, так как на индийском рынке предпочтение отдается байкам меньшей вместимости. А одноцилиндровый двигатель мощностью 43 лошадиные силы, который также используется в Husqvarna 401, является одним из лучших в своем классе.

Обычное задание с кастомным KTM, независимо от того, где находится производитель, – сделать его менее похожим на KTM. Всем нравятся динамические качества мотоциклов, но некоторые люди, склонные к ретро, хотели бы видеть другой дизайн.



Основная задача мастеров – сделать байк максимально непохожим на обычный KTM

Экипаж Rajputana оставил двигатель и подвеску в покое, поскольку KTM блестяще применил эти элементы на заводе. Есть прямоточная выхлопная система, чтобы освободить дыхание, но основные усилия были сосредоточены на кузове: есть новый бак, хвостовое оперение и мини-обтекатель, вручную изготовленные из низкоуглеродистой стали 20-го калибра.



Оригинальный двигатель на 43 лошадиные силы решили не менять

"Танк построили с нуля. Он был вдохновлен культовым Yamaha YZF-R1 2007 года выпуска до того, как были выпущены шатуны Crossplane", – говорит Виджай.

По обе стороны бака прикреплены прожекторы от BMW GS, а спидометр KTM переместили в верхнюю часть бака. Накладки на бак Snake Skins помогают коленям райдера держаться. Также есть новая задняя рама с дизайном.



Бак для мотоцикла построили абсолютно с нуля

"Проектирование началось как каркасная модель с использованием сварочной проволоки, а когда дизайн и пропорции окончательно определили, мы сделали новый подрамник из трубы из мягкой стали. Мы не использовали точки крепления приклада – вместо этого мы использовали станок с ЧПУ для изготовления новых", – добавил Виджай.

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Светодиодная подсветка на хвосте встроенная в аккуратно разрезанный акрил, и в целом результат получается гладким и профессиональным. Металлическая краска сдержанная, с оттенками золота в других местах на твердых частях. Окраска показывает изысканный визуальный дух Джайпура, столицы Раджастана: "Мы просто хотели уйти от обычного черного или серого".



В хвост аккуратно вписали светодиодную подсветку

Они также решили отказаться от 17-дюймовых легкосплавных дисков. Теперь он оснащен дисками Bonneville, которыми ребята из мастерской занимались раньше. По мнению мастеров, колеса со спицами дадут 390 Duke определенного характера.



Байк оснастили дисками Bonneville со спицами

Отличные стандартные тормозные диски и суппорты остались, но Rajputana добавила свои собственные зажимы, а также модернизировала главный цилиндр к радиальному блоку Brembo. Ребята признаются, что сейчас тормоза ощущаются просто потрясающе.

Усовершенствования, которые понес 390 Duke, не повлияли на динамические качества оригинала. И теперь перед нами чуть ли не самый красивый KTM, который мы видели.

Все фото CHRIS HUNTER