Как так случилось, что деньги словно бесследно испарились во время простенького взаиморасчета? Нет, это не риторический вопрос – а одна из самых популярных в сети загадок.

Задача интересна даже тем, как заметил Men 24, что ее условия – полностью реалистичны. Такие ситуации действительно случаются постоянно и повсеместно. Вот посуди сам.

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Куда исчезли деньги

Условия задачи

В хостел заехали трое новых постояльцев. Перед заселением они поступили очень правильно – поинтересовались ценой за сутки в номере. Ответ от персонала отеля прозвучал такой: "За номер надо заплатить 3000 гривен".

Каждый из гостей достал из кошелька 1000 гривен и отдал менеджеру. После чего они пошли в уже оплаченный номер. Не будем думать, чем они там занимались – интереснее то, что дальше происходило на стойке регистрации.

А там менеджера вдруг осенило прозрение: он вспомнил, что именно в этот день в хостеле действует скидка! И за номер с несчастных постояльцев он должен был взять только 2500.

Как честный человек, менеджер достал из кассы 500 гривен (5 банкнот по 100) и побежал в номер с твердым намерением вернуть людям лишнее. И вдруг озарение пришло опять: а как это сделать, если 500 на 3 поровну не поделить?

В этот момент честность у менеджера куда-то испарилась: он решил вернуть постояльцам 300 гривен (каждому по 100), а 200 оставить себе – как чаевые.

"Так в чем же вопрос в задаче?" – резонно спросишь ты. А вот он:

Каждый из 3 постояльцев в итоге заплатил по 900 гривен (напомним, по 100 каждому вернули).

200 достались менеджеру.

Нетрудно посчитать, что в сумме – это 2900.

Ты же помнишь, что началось все с 3000? Так куда же исчезла сотня?



До сих пор считаешь и ломаешь голову? Ну ладно, читай ответ ниже / Фото unsplash

Решение

Подумал? Посчитал? Вот и молодец. А если еще что-то непонятно, то объясним "на пальцах".

На самом деле мы имеем только сумму в 3000 гривен, с которой и можем проводить калькуляции: 2500 попали в бюджет хостела, 300 вернулись постояльцам, а 200 присвоил менеджер.

Упомянутой же в вопросе суммы – 2900 – попросту не существует. К фактически уплаченным постояльцами деньгам – трижды по 900, то есть 2700 гривен – ложно добавили "чаевые" менеджера (только чтоб запутать тебя).

Да, ложно – ведь чаевые менеджера уже есть в уплаченной постояльцами сумме. Просто как борщ.