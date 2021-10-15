Кухарі на Місяці смажитимуть каміння, щоб створювати повітря та воду

NASA наразі відклало місію Artemis на Місяць, але це не означає, що повернення туди не відбудеться. Космічні агентства по всьому світу націлилися на супутник Землі.

Та хто б туди не потрапив – їм знадобляться ресурси вже на Місяці. Це, звісно, якщо вони захочуть організувати там свою постійну присутність.

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Вчені представили цікавий спосіб видобування на Місяці кисню та води

На верхівці списку необхідного, аби облаштувати постійну присутність людини на Місяці – кисень і вода. Вже давно інженери й учені намагаються з'ясувати, як... Як смажити місячне каміння, і з них отримувати життєво необхідні ресурси.

Звучить як маячня? Ба, аж ніяк

На науковому конгресі Europlanet-2021 дослідники представили цікавий проєкт. Експериментами керувала професорка Мішель Лаванья з Політехнічного університету Мілана, а загалом у роботах участь брав консорціум компаній, включаючи Італійське космічне агентство.

Місячний грунт – реголіт – загалом є дещо небезпечним для астронавтів, адже проникає у космічні апарати та запорошує механізми.

– загалом є дещо небезпечним для астронавтів, адже проникає у космічні апарати та запорошує механізми. Це з одного боку. З іншого – він же є і критично важливим ресурсом.

Річ у тім, що у місячному реголіті багато кисню у формі різноманітних оксидів – діоксиду кремнію, оксиду заліза, магнію тощо. Взагалі, до 50% ґрунту Місяця – це сполуки заліза та діоксид кремнію, і чверть від цього складає кисень.



Якщо зварити реголіт – можна отримати кисень і воду / Фото unsplash

Та як його звідти здобути?

Професорка Лаванья переконана, що це можна робити завдяки двоетапному процесу, який використовується у промисловості й на Землі.

Місячний реголіт треба випарувати у реакції з воднем і метаном, а потім промити водневим газом.

Для цього усього-то й потрібно, що нагріти каміння до 1000 градусів Цельсія – фактично, засмажити його.

Після цих етапів конденсатор відокремлює воду, а вже з неї гідролізом отримуємо кисень.

Так от, Лаванья запевнила, що на Місяці технічно можливо збудувати установку для цього процесу, яка потім навіть буде працювати автономно, геть не потребуючи втручання людини!

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Дослідники провели успішні експерименти на Землі. А тепер будуть очікувати змогу повторити їх на Місяці.

Це не кінець історії, але це дуже хороша відправна точка,

– так підсумувала свою презентацію Мішель Лаванья.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.