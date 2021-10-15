И кто бы туда не попал – им понадобятся ресурсы уже на Луне. Это, конечно, если они захотят организовать там свое постоянное присутствие.

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Ученые представили интересный способ добычи на Луне кислорода и воды

На верхушке списка необходимого для обустройства постоянного присутствия человека на Луне – кислород и вода. Уже давно инженеры и ученые пытаются выяснить, как... Как жарить лунный камень, и из него получать жизненно необходимые ресурсы.

Звучит как бред? А ведь отнюдь

На научном конгрессе Europlanet-2021 исследователи представили интересный проект. Экспериментами руководила профессор Мишель Лаванья из Политехнического университета Милана, а вообще в работах участвовал консорциум компаний, включая Итальянское космическое агентство.

Лунный грунт – реголит – в общем является несколько опасным для астронавтов, ведь проникает в космические аппараты и запорашивает механизмы.

Это с одной стороны. С другой – он же является и критически важным ресурсом.

Дело в том, что в лунном реголите много кислорода в форме различных оксидов – диоксида кремния, оксида железа, магния и тому подобного. Д о 50% почвы Луны – это соединения железа и диоксид кремния, и четверть из этого составляет кислород.



Если сварить реголит – можно получить кислород и воду / Фото unsplash

Но как его оттуда получить?

Профессор Лаванья убеждена, что это можно сделать благодаря двухэтапному процессу, который используется в промышленности и на Земле.

Лунный реголит надо выпарить в реакции с водородом и метаном, а затем промыть водородным газом.

Для этого всего-то и нужно, что нагреть камни до 1000 градусов Цельсия – фактически, поджарить его.

После этих этапов конденсатор отделяет воду, а уже из нее гидролизом получаем кислород.

Так вот, Лаванья заверила, что на Луне технически возможно построить установку для этого процесса, которая потом даже будет работать автономно, совершенно не нуждаясь во вмешательстве человека!

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Исследователи провели успешные эксперименты на Земле. А теперь будут ожидать возможность повторить их на Луне.

Это не конец истории, но это очень хорошая отправная точка,

– так подытожила свою презентацию Мишель Лаванья.