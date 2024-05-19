Цей щорічний виснажливий та слизький ритуал знаменує завершення "року плебеїв" (першокурсників). У 2024 році, відповідно, старатися мав випуск 2027.

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Ось цікавий ритуал, яким завершують "рік плебеїв" військові студенти-моряки у США

Хлопці та дівчата мали піднятися на 6-метровий обеліск, вкритий товченими овочами, щоб замінити плебейську "чашку Діксі" (біла полотняна матроська фуражка) на більш формальну фуражку старшокурсника.

В академії навчається близько 1300 плебеїв.

плебеїв. Після завершення сходження на обеліск їх більше так не називають – вони стають мічманами четвертого класу.

четвертого класу. А той, хто доправить фуражку на вершину пам'ятника, за "віруваннями" місцевих, стане першим адміралом у класі.

Цьогоріч 20-річний каліфорнієць Бен Лейзеганг переможно постав на плечах десятків однокурсників і поклав фуражку старшокурсника на пам’ятник. Мабуть, можна адміральські погони готувати саме для нього.

Кумедний ритуал американської Військово-морської академії / Дивися яскраві фото АР

Усе це дійство відбувалося в Аннаполісі, штат Меріленд. Плебеї з'єднали руки навколо основи пам'ятника, щоб побудувати піраміду, яка мала подолати слиз на поверхні пам'ятника. А ще їх при цьому поливали водою зі шлангів.

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Начальниця Академії віцеадміралка Іветт М. Девідс привітала клас і відзначила, що обеліскова традиція триває з 1940 року. При цьому офіцерську фуражку на обеліск додали через 7 років, а вперше старшокурсники намазали пам'ятник мастилом, щоб ускладнити завдання, у 1949 році. "Чашка Діксі" на вершині пам'ятника з'явилася перед сходженням у 1962.