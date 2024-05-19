Этот ежегодный изнурительный и скользкий ритуал знаменует завершение "года плебеев" (первокурсников). В 2024 году, соответственно, стараться должен был выпуск 2027.
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Вот интересный ритуал, которым завершают "год плебеев" военные студенты-моряки в США
Парни и девушки должны были подняться на 6-метровый обелиск, покрытый толчеными овощами, чтобы заменить плебейскую "чашку Дикси" (белая полотняная матросская фуражка) на более формальную фуражку старшекурсника.
- В академии обучается около 1300 плебеев.
- После завершения восхождения на обелиск их больше так не называют – они становятся мичманами четвертого класса.
- А тот, кто доставит фуражку на вершину памятника, по "верованиям" местных, станет первым адмиралом в классе.
В этом году 20-летний калифорниец Бен Лейзеганг победно встал на плечи десятков однокурсников и положил фуражку старшекурсника на памятник. Видимо, можно адмиральские погоны готовить именно для него.
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Все это действо происходило в Аннаполисе, штат Мэриленд. Плебеи соединили руки вокруг основания памятника, чтобы построить пирамиду, которая должна была преодолеть слизь на поверхности памятника. А еще их при этом поливали водой из шлангов.
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Начальница Академии вице-адмирал Иветт М. Дэвидс поздравила класс и отметила, что обелисковая традиция продолжается с 1940 года. При этом офицерскую фуражку на обелиск добавили через 7 лет, а впервые старшекурсники намазали памятник маслом, чтобы усложнить задачу, в 1949 году. "Чашка Дикси" на вершине памятника появилась перед восхождением в 1962.
- Считается, что самое короткое время выполнения задания в истории – 1 минута 30 секунд, это было в 1969, когда памятник забыли смазать.
- А больше всего времени – более 4 часов – понадобилось в 1995, когда старшекурсники придумали приклеить "чашку Дикси" к камню.