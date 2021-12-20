Розовый купальник, ставший вишенкой на торте, не только выигрышно подчеркивает изгибы Катарины Мазепы. Он еще и едва прикрывает пышный бюст обладательницы титула Мисс Вена. Поэтому было бы несправедливо обойти вниманием эту публикацию.

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"Ни ручки, ни бумаги, но я все равно привлекаю внимание", – написала она под постом.

Подписчикам красавицы очень понравились ее фотографии. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, которые оставили поклонники модели. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень крутая";

"Чрезвычайно привлекательная крошка";

"Влюбленный в тебя, Катарина";

"От твоих изгибов просто невозможно оторвать взор";

"Твоя сексуальность не знает границ";

"Абсолютно потрясающая";

"Твоя красота возбуждает";

"Твое бикини буквально завораживает";

"Можно стать твоим парнем?";

"Как хорошо, что я на тебя подписан".



Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы



Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы

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