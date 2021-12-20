Розовый купальник, ставший вишенкой на торте, не только выигрышно подчеркивает изгибы Катарины Мазепы. Он еще и едва прикрывает пышный бюст обладательницы титула Мисс Вена. Поэтому было бы несправедливо обойти вниманием эту публикацию.

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"Ни ручки, ни бумаги, но я все равно привлекаю внимание", – написала она под постом.

Подписчикам красавицы очень понравились ее фотографии. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, которые оставили поклонники модели. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты очень крутая";
  • "Чрезвычайно привлекательная крошка";
  • "Влюбленный в тебя, Катарина";
  • "От твоих изгибов просто невозможно оторвать взор";
  • "Твоя сексуальность не знает границ";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "Твоя красота возбуждает";
  • "Твое бикини буквально завораживает";
  • "Можно стать твоим парнем?";
  • "Как хорошо, что я на тебя подписан".

Катарина Мазепа снялась в откровенном купальнике
Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы

Катарина Мазепа снялась в откровенном купальнике
Откровенный купальник едва прикрывает грудь Катарины Мазепы / Фото с инстаграма Мазепы

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Следить за Катариной Мазепой в инстаграме – сплошное удовольствие. Присоединяйся и ты к армии поклонников модели. Гарантируем, впереди тебя ожидает еще очень и очень много горячего.