35-річна Леанна Бартлетт розбурхала користувачів мережі новим спокусливим фото. На ньому красуня з українського Херсону позує у спідній білизні. Насолоджуйся порцією краси на Men 24.

Леанна Бартлетт, американська модель з українським корінням, обожнює відверті зйомки. Красуня регулярно знімається у крихітних бікіні, хизуючись своїми неймовірними формами. Цього разу вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому позує у спокусливій спідній білизні. Порцію гаряченького для тебе підготував Men 24.

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Леанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт

Ми не дивуємося, що під її постом зібралося понад 3 сотні коментарів. Тут усе зрозуміло, адже на Леанну підписалися понад 3,2 мільйона користувачів мережі. Гайда читати, що ж вони написали:

"Неймовірна";

"Дуже красива";

"Приголомшливо приваблива";

"Ти виглядаєш дуже милою принцесою";

"Фантастична";

"Моя королева. Моє натхнення. Люблю тебе".

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