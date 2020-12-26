Американська модель з України знялася у спокусливій спідній білизні: гаряче фото
35-річна Леанна Бартлетт розбурхала користувачів мережі новим спокусливим фото. На ньому красуня з українського Херсону позує у спідній білизні. Насолоджуйся порцією краси на Men 24.
Леанна Бартлетт, американська модель з українським корінням, обожнює відверті зйомки. Красуня регулярно знімається у крихітних бікіні, хизуючись своїми неймовірними формами. Цього разу вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому позує у спокусливій спідній білизні. Порцію гаряченького для тебе підготував Men 24.
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Леанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт
Ми не дивуємося, що під її постом зібралося понад 3 сотні коментарів. Тут усе зрозуміло, адже на Леанну підписалися понад 3,2 мільйона користувачів мережі. Гайда читати, що ж вони написали:
- "Неймовірна";
- "Дуже красива";
- "Приголомшливо приваблива";
- "Ти виглядаєш дуже милою принцесою";
- "Фантастична";
- "Моя королева. Моє натхнення. Люблю тебе".
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Підпишися на Леанну Бартлетт. На її сторінці завжди спекотно та 365 днів на рік літо. А також не полінуйся поставити їй лайк під останнім постом!
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