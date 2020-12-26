Американская модель из Украины снялась в соблазнительном нижнем белье: горячее фото
35-летняя Леанна Бартлетт взбудоражила пользователей сети новым соблазнительным фото. На нем красавица с украинского Херсона позирует в нижнем белье. Наслаждайся порцией красоты на Men 24.
Леанна Бартлетт, американская модель с украинскими корнями, обожает откровенные съемки. Красавица регулярно снимается в крошечных бикини, щеголяя своими невероятными формами. На этот раз она выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором позирует в соблазнительном нижнем белье. Порцию горяченького для тебя подготовил Men 24.
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Леанна Бартлетт снялась в соблазнительной нижнем белье / Фото с инстаграма Бартлетт
Мы не удивляемся, что под ее постом собралось более 3 сотни комментариев. Здесь все понятно, ведь на Леанну подписались более 3,2 миллиона пользователей сети. Айда читать, что они написали:
- "Невероятная";
- "Очень красива";
- "Потрясающе привлекательная";
- "Ты выглядишь очень милой принцессой";
- "Фантастическая";
- "Моя королева. Мое вдохновение. Люблю тебя".
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