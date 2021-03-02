Творець Apple Стів Джобс мало не скрізь носив кросівки – адже це комфортне та красиве взуття. На світлинах Джобса часто можна побачити у New Balance – власне, в моделях 991 та 992.

Цікаво, що ця класика популярна й сьогодні. Більше про них (а найбільше про те, чому їх так любив Стів Джобс) розповімо сьогодні на Men 24.

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New Balance 992 та 991 - класика, яка не припиняє бути модною

Ці кросівки й нині на топі серед популярних – серед іншого й завдяки знаменитостям, які їх носять. Як-от зірка "Назви мене своїм ім'ям" та "Гарний хлопчик" Тімоті Шаламе.

Одначе у 90-х і на початку 2000-х New Balance 991 та 992 демонстрував світу інший чоловік – не хто інший, як сам Стів Джобс.

Стів Джобс був простим, тож і шафу з одягом мав просту, навіть як на 90-і. Класичний чорний светр, круглі окуляри, японський годинник Seiko та джинси класичного крою. Такий образ – і його влучно доповнювали тенісні туфлі.



Стів Джобс завжди радо демонстрував, які взуває кросівки / Фото GettyImages

У 2007 Джобс на виставці Macworld у Сан-Франциско представив перший iPhone. Чи звернув хтось увагу, що Стів тоді був у New Balance 991? Чоловік представляє найновітніший пристрій у потертих та майже ретро-кросівках.

Можливо, саме тому Джобс вирішив змінити їх. Але на що? На щастя, у New Balance якраз у 2006 з'явилася нова модель – 992. Вона й стала однією з впізнаваних ознак бізнесмена, пов'язаних з його виглядом та особистістю.

Символічно, що New Balance 992 створили до 100-річчя бренду. А Стів Джобс був частиною плану – відпочатку.

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Стів Джобс – частина плану New Balance

Не факт (підтверджень цьому документальних немає), але легенда. Шанувальники марки та експерти в культурі кросівок переконані, що так було. Розповідаємо.

Президент New Balance Джим Девіс звернувся до Стіва Джобса з проханням: мовляв, ви вже маєте модель 991, а допоможіть-но розробити дизайн 992. І Джобс допоміг, а тому й радо змінив свою стару модель на нову.

З 2006 до 2010 компанія продала мільйони пар, потім припинила випускати. У 2020 ж повернула їх на ринок – цілком ідентичні до тих, які Стів Джобс носив в останні роки свого життя.



Стів Джобс довіряв New Balance мало не все життя / Фото GettyImages

Сьогодні це одна з культових моделей, яка вдало звертається до ностальгії – як шанувальників Стіва Джобса, так і самого бренду New Balance.