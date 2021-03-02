Легенда о Стиве Джобсе и New Balance – любимой обуви гения, что до сих пор в тренде
Создатель Apple Стив Джобс почти везде носил кроссовки – ведь это комфортная и красивая обувь. На фотографиях Джобса часто можно увидеть в New Balance – собственно, в моделях 991 и 992.
Источник:GQ
Интересно, что эта классика популярна и сегодня. Больше о них (а больше всего о том, почему их так любил Стив Джобс) расскажем сегодня на Men 24.
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New Balance 992 и 991 – классика, которая не прекращает быть модной
Эти кроссовки и сейчас на топе среди популярных – в том числе и благодаря знаменитостям, которые их носят. Например, звезда "Назови меня своим именем" и "Хороший мальчик" Тимоти Шаламе.
- Однако в 90-х и в начале 2000-х New Balance 991 и 992 демонстрировал миру другой человек – не кто иной, как сам Стив Джобс.
Стив Джобс был простым, поэтому и шкаф с одеждой имел простой, даже для 90-х. Классический черный свитер, круглые очки, японские часы Seiko и джинсы классического кроя. Такой образ – и его точно дополняли теннисные туфли.
Стив Джобс всегда радушно демонстрировал, какие обувает кроссовки / Фото GettyImages
В 2007 Джобс на выставке Macworld в Сан-Франциско представил первый iPhone. Обратил ли кто внимание, что Стив тогда был в New Balance 991? Человек представляет новейшее устройство в потертых и почти ретро-кроссовках.
- Возможно, именно поэтому Джобс решил изменить их. Но на что? К счастью, в New Balance как раз в 2006 появилась новая модель – 992. Она и стала одним из узнаваемых признаков бизнесмена, связанных с его видом и личностью.
Символично, что New Balance 992 создали к 100-летию бренда. А Стив Джобс был частью плана – изначально.
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Стив Джобс – часть плана New Balance
Не факт (подтверждений этому документальных нет), но легенда. Поклонники марки и эксперты в культуре кроссовок убеждены, что так было. Рассказываем.
- Президент New Balance Джим Дэвис обратился к Стиву Джобсу с просьбой: мол, вы уже имеете модель 991, а помогите-ка разработать дизайн 992. И Джобс помог, а потому и с радостью сменил свою старую модель на новую.
С 2006 по 2010 компания продала миллионы пар, затем прекратила выпускать. В 2020 же вернула их на рынок – полностью идентичные тем, которые Стив Джобс носил в последние годы своей жизни.
Стив Джобс доверял New Balance практически всю жизнь / Фото GettyImages
Сегодня это одна из культовых моделей, которая удачно обращается к ностальгии – как поклонников Стива Джобса, так и самого бренда New Balance.
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