Создатель Apple Стив Джобс почти везде носил кроссовки – ведь это комфортная и красивая обувь. На фотографиях Джобса часто можно увидеть в New Balance – собственно, в моделях 991 и 992.

Интересно, что эта классика популярна и сегодня. Больше о них (а больше всего о том, почему их так любил Стив Джобс) расскажем сегодня на Men 24.

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New Balance 992 и 991 – классика, которая не прекращает быть модной

Эти кроссовки и сейчас на топе среди популярных – в том числе и благодаря знаменитостям, которые их носят. Например, звезда "Назови меня своим именем" и "Хороший мальчик" Тимоти Шаламе.

Однако в 90-х и в начале 2000-х New Balance 991 и 992 демонстрировал миру другой человек – не кто иной, как сам Стив Джобс.

Стив Джобс был простым, поэтому и шкаф с одеждой имел простой, даже для 90-х. Классический черный свитер, круглые очки, японские часы Seiko и джинсы классического кроя. Такой образ – и его точно дополняли теннисные туфли.



Стив Джобс всегда радушно демонстрировал, какие обувает кроссовки / Фото GettyImages

В 2007 Джобс на выставке Macworld в Сан-Франциско представил первый iPhone. Обратил ли кто внимание, что Стив тогда был в New Balance 991? Человек представляет новейшее устройство в потертых и почти ретро-кроссовках.

Возможно, именно поэтому Джобс решил изменить их. Но на что? К счастью, в New Balance как раз в 2006 появилась новая модель – 992. Она и стала одним из узнаваемых признаков бизнесмена, связанных с его видом и личностью.

Символично, что New Balance 992 создали к 100-летию бренда. А Стив Джобс был частью плана – изначально.

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Стив Джобс – часть плана New Balance

Не факт (подтверждений этому документальных нет), но легенда. Поклонники марки и эксперты в культуре кроссовок убеждены, что так было. Рассказываем.

Президент New Balance Джим Дэвис обратился к Стиву Джобсу с просьбой: мол, вы уже имеете модель 991, а помогите-ка разработать дизайн 992. И Джобс помог, а потому и с радостью сменил свою старую модель на новую.

С 2006 по 2010 компания продала миллионы пар, затем прекратила выпускать. В 2020 же вернула их на рынок – полностью идентичные тем, которые Стив Джобс носил в последние годы своей жизни.



Стив Джобс доверял New Balance практически всю жизнь / Фото GettyImages