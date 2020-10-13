Акторська майстерність – чув про таку? Вона вкрай потрібна, щоб пробитися у Голлівуді. Але талановитих акторів багато – тисячі й тисячі мають за плечима професійну освіту, але марно роками оббивають пороги кіностудій. Як же так виходить, що хтось вистрибує на вершину, а інші – ні?

Талант, наполегливість, спритний агент, популярність у соцмережах, зрештою й випадковість. Всі ці фактори грають роль – для актора, якому потрібна роль. Men 24 за всіх говорити не візьметься…

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Але розповість про кілька випадків, коли роль вдавалося вхопити лише завдяки нахабній брехні. І не лише вхопити – а й виконати її бездоганно.

Кріс Гемсворт – набрехав про зріст

Кріс – високий, 192 сантиметри, ще й накачаний. Як не віддати йому роль Тора в "Месниках"? Та от халепа, в умовах кастингу чітко прописана верхня межа – 185 сантиметрів. І не просто так! Інші месники на фоні Тора не мали б виглядати коротунами.

Але Гемсворт впевнено заявив, що його зріст – рівнісінько 185. Довелося під час кастингу трохи "зморщитися", але люди в комісії повірили.



Коли сім сантиметрів мають вирішальне значення… / Фото з відкритих джерел

Роберт Паттінсон – збрехав про освіту

Така історія: Паттісон зіграв Седріка Дігорі для франшизи про "Гаррі Поттера", а потім – затишшя. Згодом у Голлівуді під час кастингів у нього почали питати: а чому ж ти, хлопче, стільки часу ніде не знімався?

Що мав відповідати Роберт? От він собі й вигадав курси, та не будь-де, а в самому Оксфорді. От де допоміг британський акцент… А тут ще й "Сутінки" підвернулися, де треба було зіграти вампіра, який "косить" під підлітка.



Де був, де був… Летиключ в Оксфорді шукав! / Фото з відкритих джерел

Едді Редмейн – збрехав про коня

"Умію їздити на коні", – наче невинна брехня. От так собі й подумав Едді Редмейн (той самий, що отримав Оскара за роль Стівена Гокінга, а потім зіграв у "Фантастичних звірах"), збрехав, і отримав роль у серіалі "Єлизавета I".

Під час першої ж зйомки верхи на коні Редмейн впав під копита. Вцілів дивом – це була масова сцена і навколо гарцювали десятки каскадерів.



Той випадок, коли дійсно коні не винні / Фото з відкритих джерел

Лоренс Фішберн – збрехав про вік

14-річний Лоуренс Фішберн обманув Френсіса Форда Копполу, що йому 16, і отримав роль 17-річного Тайрона Міллера у фільмі "Апокаліпсисі сьогодні".

"Матриця", "Місія нездійсненна", "Боббі", "Бетмен проти Супермена" – все це було значно пізніше. Там вже вік значення не мав.



То сантиметри, то роки, то більше, то менше… / Фото з відкритих джерел

Ліам Гемсворт – набрехав про волейбол

Одна з головних ролей у підлітковій драмі "Остання пісня" дісталася Гемсворту лише тому, що він надурив режисера Джулі Енн Робінсон – що, мовляв, дуже добре грає у пляжний волейбол.

От… Потім під час зйомок високому на зріст Ліаму не могли навіть дублера знайти, який би вмів грати у волейбол бодай трохи краще за ніяк.



Активіст! Спортсмен! Добре, що не комсомолець… / Фото з відкритих джерел

Бен Гарді – набрехав про барабани

Треба зіграти найкращого барабанщика усіх часів. Ясна річ, вміти грати на барабанах теж треба. Гарді в житті не торкався до них, але роль Роджера Тейлора в "Богемній рапсодії" отримав.

Довелося збрехати режисеру фільму про Queen Брайану Сінгеру, та не просто на словах: два тижні Гарді вчився грати на барабанах з нуля, записав з репетитором пісню Queen і відправив запис Сінгеру.



Аби отримати роль, розіграв цілу рапсодію / Фото з відкритих джерел

Арнольд Шварценеггер…

Арнольд Шварценеггер надурив Сильвестра Сталлоне і змусив його знятися у жахливому фільмі. Ось так. Розповідаємо про неймовірний як для Голівуду випадок: один актор збрехав, аби роль отримав інший.

У 80-і та 90-і роки Шварценеггер і Сталлоне були на піку кар'єри, тож змагалися чи не за кожну роль у топових бойовиках. У цьому змаганні не могло обійтися й без підстави.



Голівуд – місце міцної дружби, яку витримує тільки щире почуття гумору / Фото з відкритих джерел

Мовиться про фільм "Стій, або мама буде стріляти". Шварценеггер прочитав сценарій і зрозумів, що це буде провал. А тоді поширив чутки, що дуже зацікавлений у проєкті.

Слай "вкрав" у суперника фільм, який став одним із найгірших фільмів в його кар'єрі. Хоча… Це ж Сталлоне. У нього не могло бути поганих фільмів.

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