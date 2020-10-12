Перший "Міцний горішок" Джона Мактірнана вийшов у прокат 25 грудня 1988 року – 32 роки тому. Та попри це його й досі вважають одним із найкрутіших будь-коли створених бойовиків. Чому ж фільм мав такий успіх?

Через неординарний сюжет, який вправно пов'язав бойовик, трилер і комедію. І через головного героя – простого копа Джона Макклейна, який став героєм. Причому таким, яких раніше у фільмах не бачили.

Але сьогодні Men 24 говоритиме не про Вілліса (це окрема тема), а про фільм – про маленькі, але вкрай яскраві деталі, помітити які можна хіба на сто першому перегляді.

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Джон Макклейн став героєм, якого доти не бачила Америка / Скриншот із фільму

Аж ніяк не гра

Політ у прірву

Лиходія Ганса Грубера зіграв британський актор Алан Рікман – який взагалі не хотів зніматися в бойовиках. Чому? Бо боявся пострілів та всіляких небезпек. А тут ще й режисер Джон Мактірнан – прихильник максимального реалізму.

Хтозна, як його переконали, але образ він створив ідеально. А чому б і ні, якщо навколо стільки охочих допомогти! Наприклад, режисер постійно змушував напарників Рікмана по сценах імпровізувати – так і досягав щирих емоцій.

Показовий приклад – фінальна сцена, в якій Грубер падає з вікна хмарочоса. Рікман мав впасти на рахунок "три", але… Скинули його на "два". З шестиметрової висоти. Тож жах у нього на обличчі більш ніж щирий.



Рікман дійсно впав – його скинули не на "три", як обіцяли, а на "два" / Скриншот із фільму

Коли зброя – геть не твоє

Рікман грав досвідченого злочинця, але в житті не мав справи з жодною зброєю. Ба більше, він її боявся. Тож щоразу здригався, коли стріляв. І як не бився режисер, у підсумку довелося розв'язувати цю проблему монтажем.

Легко перевірити: після кожного пострілу Грубера камера перемикається на загальний план.



За мить пролунає постріл – але камера вже показуватиме задній план / Скриншот із фільму

Акцент на акценті

Натомість Рікман мав і позитивну фішку, яка зіграла у фільмі: він вмів гарно підробляти американський акцент. Так народилася сцена зустрічі Грубера і Макклейна – одна з найяскравіших і найдраматичніших у фільмі.

Так, епізоду, коли Грубер намагається обдурити Макклейна і видавати себе за одного із заручників, спершу в сценарії не було.

Якраз перед початком зйомок цієї сцени Рікман підвернув ногу, коли… Стрибнув із метрової висоти. Добряче підвернув – геть не міг ходити. Саме тому Ганс Грубер простояв усю сцену на одному місці.



Грубер стояв всю сцену на місці, бо Рікман перед цим підвернув ногу / Скриншот із фільму

І ти, Брюс

А де ж Голлі

Макклейн приїжджає в офіс дружини й запитує охоронця, де її знайти. Охоронець каже: мовляв, сам шукай – осьо комп'ютер. Макклейн довго шукає, плутає прізвища (бо дружина взяла дівоче), аж нарешті бачить, що Голлі на 30 поверсі.

І все б нічого, аж тут охоронець розповідає, що в будинку залишилися тільки гості святкування і тільки на 30 поверсі. Тобто, він одразу знав, де Голлі. Сцена потрібна була тільки аби показати проблеми в сімейному житті Джона.

О, ну, може ще для того, щоб показати дивовижну як на 1988 рік техніку – комп'ютер (з сенсорним екраном!).



Проблеми у сім'ї можна показати й через сенсорний екран / Скриншот із фільму

Вілліс – не йог

Фанати добре пам'ятають сцену, в якій Грубер з посіпакою Карлом розстрілюють скляні перегородки в офісі, щоб змусити Макклейна ходити по битому склу. Так от, попри істинну прихильність до натуралізму, Вілліс – не йог, і різати ноги не хотів.

Тому носив на них гумові ступні, які було не відрізнити від справжніх. Верхній край "ступні" можна на мить побачити в сцені, де Вілліс лежить на підлозі – його штанина підтягнута високо над литкою.



Не повірите, але це не боса нога Брюса Вілліса / Скриншот із фільму

Стіл не винен

У цьому ж епізоді ще одна цікавинка: бандюган Карл ображений на Макклейна, який вбив його брата Тоні.

Так от, Джон втікає, попри бите скло, але Карл чомусь не переслідує його по кривавому сліду, а береться трощити стіл.



Кривавий слід Брюса чомусь не змусив ворогів слідувати за ним / Скриншот із фільму

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Дивні дива

Чарівна вантажівка

Команда Грубера приїхала до "Накатомі" на підземну парковку вантажівкою Pacific Courier. Пізніше, коли Грубер і його люди планують шляхи відходу, з тієї ж вантажівки виїжджає карета "швидкої". От звідки вона там взялася? Магія.



Порожня машина – ой, ні, вже машина в машині / Скриншот із фільму

Перехресні зв'язки

Джон Макклейн довго переконував сержанта Ела Пауелла, що будівлю "Накатомі" дійсно захопили терористи. А коли переконав, то нарешті приїхало багато поліції. Одним з перших показали сержанта, якого грав Ентоні Пек. І – увага:

У третьому "Міцному горішку" Пек грає детектива поліції Нью-Йорка Ріка Волша, який завжди використовує номер свого поліцейського значка для гри в лотерею.

для гри в лотерею. Рік гине від рук Отто, найманця Саймона Грубера – брата Ганса Грубера. А згодом Макклейн розуміє, що Отто злочинець, який вдає поліцейського – бо той носить значок Ріка.

Волш – той же персонаж, що фігурував і в першому "Міцному горішку". Wikipedia не збреше ж, та й чому не повірити, враховуючи як значну кількість натяків, так і те, що Макклейна перевели зі служби в Нью-Йорку до Лос-Анджелеса.



Ентоні Пек у "Міцному горішку" та "Міцному горішку 3: Помирати з піснею" / Скриншот із фільму

Бармен Макклейн

Пауелл відразу вірить, що Макклейн – коп. А от Робінсон (той такий противний полісмен) – ні. Він навіть каже Пауеллу, що Макклейн може бути звичайним барменом.

І не дарма. Це "гіперпосилання" на кар'єру Брюса Вілліса. Він кинув школу у 1977, поїхав до Нью-Йорка і там працював барменом в барі Kamikaze на Манхеттені. Поки не став актором, звісно.



І хто ж із трьох – бармен? / Скриншот із фільму

Але чи Макклейн звичайна людина, чи супергерой – вирішувати лише тобі! Тільки, ясна річ, після 102-го перегляду фільму.

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