Актерское мастерство – слышал о таком? Оно очень нужно, чтобы пробиться в Голливуде. Но талантливых актеров много – тысячи и тысячи имеют за плечами профессиональное образование, но тщетно годами обивают пороги киностудий. Как же так получается, что кто-то выпрыгивает на вершину, а другие – нет?

Талант, упорство, ловкий агент, популярность в соцсетях, в конце концов и случайность. Все эти факторы играют роль – для актера, которому нужна роль. Men 24 за всех говорить не возьмется...

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Но расскажет о нескольких случаях, когда роль удавалось схватить только благодаря наглой лжи. И не только схватить – но и исполнить ее безупречно.

Крис Хемсворт – наврал о росте

Крис – высокий, 192 сантиметра, еще и накачанный. Как не отдать ему роль Тора в "Мстителях"? Но вот незадача, в условиях кастинга четко прописан верхний предел – 185 сантиметров. И не просто так! Другие мстители на фоне Тора не должны бы выглядеть коротышками.

Но Хемсворт уверенно заявил, что его рост – ровненько 185. Пришлось во время кастинга немного "сморщиться", но люди в комиссии поверили.



Когда семь сантиметров имеют решающее значение... / Фото из открытых источников

Роберт Паттинсон – соврал об образовании

Такая история: Паттисон сыграл Седрика Диггори для франшизы о "Гарри Поттере", а затем – затишье. Впоследствии в Голливуде во время кастингов у него стали спрашивать: а почему же ты, парень, столько времени нигде не снимался?

Что должен был отвечать Роберт? Вот он себе и придумал курсы, и не абы где, а в самом Оксфорде. Вот где помог британский акцент... А тут еще и "Сумерки" подвернулись, где нужно было сыграть вампира, который "косит" под подростка.



Где был, где был... Портал в Оксфорде искал! / Фото из открытых источников

Эдди Редмэйн – соврал о коне

"Умею ездить на коне", – как невинная ложь. Вот так себе и подумал Эдди Редмэйн (тот самый, что получил Оскара за роль Стивена Хокинга, а затем сыграл в "Фантастических зверях"), солгал, и получил роль в сериале "Елизавета I".

Во время первой же съемки верхом Редмэйн упал под копыта. Уцелел чудом – это была массовая сцена и вокруг гарцевали десятки каскадеров.



Тот случай, когда действительно кони ни при чем / Фото из открытых источников

Лоренс Фишберн – соврал о возрасте

14-летний Лоуренс Фишберн обманул Фрэнсиса Форда Копполу, что ему 16, и получил роль 17-летнего Тайрона Миллера в фильме "Апокалипсисе сегодня".

"Матрица", "Миссия невыполнима", "Бобби", "Бэтмен против Супермена" – все это было значительно позже. Там уже возраст значения не имел.



То сантиметры, то года, то больше, то меньше... / Фото из открытых источников

Лиам Хемсворт – наврал о волейболе

Одна из главных ролей в подростковой драме "Последняя песня" досталась Хемсворту только потому, что он обманул режиссера Джули Энн Робинсон – что, мол, очень хорошо играет в пляжный волейбол.

Вот... Потом во время съемок очень высокому Лиаму не могли даже дублера найти , который бы умел играть в волейбол хотя бы немного лучше, чем никак.



Активист! Спортсмен! Хорошо, что не комсомолец... / Фото из открытых источников

Бен Харди – наврал о барабанах

Надо сыграть лучшего барабанщика всех времен. Конечно, уметь играть на барабанах тоже надо. Харди в жизни не прикасался к ним , но роль Роджера Тейлора в "богемной рапсодии" получил.

Пришлось соврать режиссеру фильма о Queen Брайан Сингер, и не просто на словах: две недели Харди учился играть на барабанах с нуля, записал с репетитором песню Queen и отправил запись Сингеру.



Чтобы получить роль, разыграл целую рапсодию / Фото из открытых источников

Арнольд Шварценеггер...

Арнольд Шварценеггер обманул Сильвестра Сталлоне и заставил его заняться в ужасном фильме. Вот так. Рассказываем о невероятном как для Голливуда случае: один актер солгал, чтобы роль получил другой.

В восьмидесятые и девяностые годы Шварценеггер и Сталлоне были на пике карьеры, поэтому соревновались не за каждую роль в топовых боевиках. В этом соревновании не могло обойтись без подставы.



Голливуд – место крепкой дружбы, которую выдерживает только искреннее чувство юмора / Фото из открытых источников

Речь идет о фильме "Стой, или мама будет стрелять". Шварценеггер прочитал сценарий и понял, что это будет провал. Потом распространил слух, что очень заинтересован в проекте.

Слай "украл" у соперника фильм, который стал одним из худших фильмов в его карьере. Хотя... Это же Сталлоне. У него не могло быть плохих фильмов.