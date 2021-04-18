Почуттю гумору Лесі Нікітюк можна лише позаздрити. Улюблена українська телеведуча вкотре виклала провокаційні фото, які однозначно розбурхають користувачів мережі. Насолоджуйся порцією спокуси від Лесі Нікітюк на Men 24!

На нових фото 33-річна Леся Нікітюк позує у косусі від українського бренду GOT’S label. Родзинкою світлин стало те, що на них телеведуча хизується своїми розкішними сідницями.

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"Моя нова косуха від GOT’S label. Хоча, яка різниця, завтра ЗМІ все одно напишуть, що я без трусиків", – написала Леся Нікітюк.

Ми не будемо загадуватися, чи одягнула ведуча спідню білизну. Та й навіщо все це, якщо ми просто можемо помилуватися спокусливими вигинами 33-річної зірки. А ще за гарною традицією залишаємо кілька коментарів, які їй написали підписники в інстаграмі:

"Леся, ви як завжди прекрасна";

"Бомбезно, Лесь. Стиль для тих, хто у червоні зоні";

"Оскар уже дали";

"Леська без трусів, зате в дублянці";

"Скиньмося Лесі на спідницю. Хто скільки зможе";

"Леся, ти така красива та сексуальна";

"Не треба так по вулиці ходити. Можна застудити... горло";

"Леся Іванівна – вогонь".

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Ми теж у захваті від Лесі Нікітюк. Вона не лише надзвичайно спокуслива, а й закохує кожного своєю харизмою та почуттям гумору. Тож гайда підписуватися на Лесю Іванівну негайно ж, якщо ти досі цього не зробив!