Донька зірки "Рятувальників Малібу" знялася для Playboy: гарячі фото моделі 18+
Донька голлівудського актора Девіда Гассельгоффа Гейлі стала першою моделлю plus-size, котра прикрасила обкладинку Playboy. 28-річна модель сказала, що для неї – велика честь стати першою такою моделлю на європейській обкладинці чоловічого журналу. Дивися гарячі фото Гейлі на Men 24!
Джерело:інстаграм Гейлі Гассельгофф
Її можна буде побачити на обкладинці німецького Playboy. Зауважимо, що Гейлі Гассельгофф постає в надзвичайно спокусливому образі.
Тобі сподобається Зірка UFC зайнялася сексуальною йогою у купальнику: гарячі фото спортсменки
"Мене переповнюють емоції з приводу того, що ця обкладинка означає інклюзивність та її велику мету – розширення прав і можливостей жінок", – написала вона в інстаграмі.
Вона також зауважила, що Playboy допоміг їй донести до жінок, що потрібно без вагань любити своє тіло. Робити це попри загальноприйняті стандарти краси. І ми погоджуємося з нею. Адже найбільше прикрашає жінку – саме любов до себе.
Підписники у захваті від сміливості Гейлі. Вони буквально засипали модель plus-size компліментами та словами підтримки:
- "Вау, Гейлі. Це приголомшливо!";
- "Я дуже пишаюся тобою";
- "Ти твориш історію, дівчинко";
- "Справжня краса зсередини та ззовні";
- "Надзвичайно красива".
Насолоджуйся Колишня українська порнозірка розбурхала мережу спокусливим образом: гаряче фото
Гейлі – одна з двох доньок зірки "Рятувальників Малібу" Девіда Гассельгоффа та його колишньої дружини Памели Бах. Після розлучення у 2006 році, кожен з батьків отримав опіку над однією з донечок.
Поділитися новиною