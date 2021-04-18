"Напишут, что я без трусиков": Леся Никитюк потролила всех новыми горячими фото
Чувству юмора Леси Никитюк можно только позавидовать. Самая любимая украинская телеведущая в очередной раз выложила провокационные фото, которые однозначно взбудоражат пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна от Леси Никитюк на Men 24!
Источник:инстаграм Леси Никитюк
На новых фото 33-летняя Леся Никитюк позирует в косухе от украинского бренда GOT'S label. Изюминкой фотографий стало то, что на них телеведущая кичится своими роскошными ягодицами.
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"Моя новая косуха от GOT'S label. Хотя, какая разница, завтра СМИ все равно напишут, что я без трусиков", – написала Леся Никитюк.
Мы не будем задаваться вопросом, одела ли ведущая нижнее белье. Да и зачем все это, если мы просто можем полюбоваться соблазнительными изгибами 33-летней звезды. А еще по хорошей традиции оставляем несколько комментариев, которые ей написали подписчики в инстаграме:
- "Леся, вы, как всегда, прекрасная";
- "Бомбезно, Лесь. Стиль для тех, кто в красные зоне";
- "Оскар уже дали";
- "Леська без трусов, зато в дубленке";
- "Давайте скинемся Леси на юбку. Кто сколько сможет";
- "Леся, ты такая красивая и сексуальная";
- "Не надо так по улице ходить. Можно застудить... горло";
- "Леся Ивановна – огонь".
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Мы тоже в восторге от Леси Никитюк. Она не только очень соблазнительная, но и влюбляет каждого своей харизмой и чувством юмора. Поэтому айда подписываться на Лесю Ивановну сейчас же, если ты до сих пор этого не сделал!
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