Чувству юмора Леси Никитюк можно только позавидовать. Самая любимая украинская телеведущая в очередной раз выложила провокационные фото, которые однозначно взбудоражат пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна от Леси Никитюк на Men 24!

На новых фото 33-летняя Леся Никитюк позирует в косухе от украинского бренда GOT'S label. Изюминкой фотографий стало то, что на них телеведущая кичится своими роскошными ягодицами.

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"Моя новая косуха от GOT'S label. Хотя, какая разница, завтра СМИ все равно напишут, что я без трусиков", – написала Леся Никитюк.

Мы не будем задаваться вопросом, одела ли ведущая нижнее белье. Да и зачем все это, если мы просто можем полюбоваться соблазнительными изгибами 33-летней звезды. А еще по хорошей традиции оставляем несколько комментариев, которые ей написали подписчики в инстаграме:

"Леся, вы, как всегда, прекрасная";

"Бомбезно, Лесь. Стиль для тех, кто в красные зоне";

"Оскар уже дали";

"Леська без трусов, зато в дубленке";

"Давайте скинемся Леси на юбку. Кто сколько сможет";

"Леся, ты такая красивая и сексуальная";

"Не надо так по улице ходить. Можно застудить... горло";

"Леся Ивановна – огонь".

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