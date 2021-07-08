На спокусливому фото Леся Нікітюк позує у вишиванці та з вінком на голові. Традиційні атрибути святкування Івана Купала. А дарує певної ефектності кадру те, що знялася телеведуча у водоймі.

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"Магічний вечір з друзями", – написала вона. Як ти вже зрозумів, на наступній світлині з серії – чарівні подруги Лесі Нікітюк. Тож перед тобою буквально потрійна порція спокуси.

Не дивно, що за лічені години світлини вподобали понад 50 тисяч разів. І це число невпинно зростає. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів і компліментів:

"Які неймовірно файні україночки";

"Ноги є! Купала вдався!";

"Справжня лісова красуня";

"Іванові сподобалося?";

"Русалочка";

"Справжня мавки";

"Магія серед нас".

Якщо ти досі не підписаний на Лесю Іванівну Нікітюк, то ми наполегливо рекомендуємо це зробити. Ти ж не хочеш наступного разу пропустити порцію спокуси від сексуальної української телеведучої?

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