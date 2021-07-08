На соблазнительном фото Леся Никитюк позирует в вышиванке и с венком на голове. Традиционные атрибуты празднования Ивана Купала. А дарит определенной эффектности кадру то, что снялась телеведущая в водоеме.
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"Магический вечер с друзьями", – написала она. Как ты уже понял, на следующей фотографии из серии – очаровательные подруги Леси Никитюк. Поэтому перед тобой буквально тройная порция искушения.
Неудивительно, что за считанные часы фотографии облюбовали более 50 тысяч раз. И это число постоянно растет. Не обошлось и без безумного количества комментариев и комплиментов:
- "Какие невероятно красивые украиночки";
- "Ноги есть! Купала удался!";
- "Настоящая лесная красавица";
- "Ивану понравилось?";
- "Русалочка";
- "Настоящая мавки";
- "Магия среди нас".
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