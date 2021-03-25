Леся Нікітюк похизувалася спокусливою фігурою в купальнику: гарячі фото з Єгипту
Сексуальна Леся Нікітюк невтомно спокушає своїх підписників в інстаграмі. Зараз 33-річна телеведуча відпочиває в Єгипті, тож активно викладає світлини, на яких вона позує у купальниках та іншому вбранні, яке виграшно підкреслює її фігуру. Насолоджуйся порцією краси від Лесі Нікітюк на Men 24!
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Найулюбленіша українська телеведуча вкотре вирішила розбурхати користувачів мережі. Для цього Лесі Нікітюк достатньо було одягнутися в купальник, зробити фото та викласти його в інстаграмі. Гайда милуватися свіжими фотографіями красуні.
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"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", – у традиційній жартівливій манері написала вона під постом.
Не дивно, що підписники Лесі Нікітюк засипали ведучу коментарями. Вони з задоволенням вихваляють розкішну фігуру 33-річної красуні:
- "Останнє, на що дивишся на цих фотографіях, – на капелюх";
- "Нікітюк, у вас прекрасне тіло";
- "Леся Іванівна, ви неймовірна";
- "Боже, ну краса українська";
- "Мої очі засліпила твоя краса, Леся";
- "Скоро буде гарячий шоколад";
- "Вкрадуть красу на пляжі. Не капелюх, а Лесю".
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Леся Нікітюк надзвичайно красива. І нам здається, що вона з часом стає ще спокусливішою та привабливішою. Тож 33-річна ведуча однозначно заслужила на твій лайк, а також підписку. Не лінуйся!
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