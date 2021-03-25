Сексуальная Леся Никитюк без устали соблазняет своих подписчиков в инстаграме. Сейчас 33-летняя телеведущая отдыхает в Египте, поэтому активно публикует фотографии, на которых она позирует в купальниках и других нарядах, какие выигрышно подчеркивают ее фигуру. Наслаждайся порцией красоты от Леси Никитюк на Men 24!

Любимая украинская телеведущая в очередной раз решила взбудоражить пользователей сети. Для этого Леси Никитюк достаточно было одеться в купальник, сделать фото и выложить его в инстаграме. Айда любоваться свежими фотографиями красавицы.

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"Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе", – в традиционной шутливой манере написала она под постом.

Неудивительно, что подписчики Леси Никитюк засыпали ведущую комментариями. Они с удовольствием восхваляют роскошную фигуру 33-летней красавицы:

"Последнее, на что смотришь на этих фотографиях, – на шляпу";

"Никитюк, у вас прекрасное тело";

"Леся Ивановна, вы невероятная";

"Боже, ну красота украинская";

"Мои глаза ослепила твоя красота, Леся";

"Скоро будет горячий шоколад";

"Украдут красоту на пляже. Не шляпу, а Лесю".

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