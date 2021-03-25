Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике: горячие фото с Египта
Сексуальная Леся Никитюк без устали соблазняет своих подписчиков в инстаграме. Сейчас 33-летняя телеведущая отдыхает в Египте, поэтому активно публикует фотографии, на которых она позирует в купальниках и других нарядах, какие выигрышно подчеркивают ее фигуру. Наслаждайся порцией красоты от Леси Никитюк на Men 24!
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Любимая украинская телеведущая в очередной раз решила взбудоражить пользователей сети. Для этого Леси Никитюк достаточно было одеться в купальник, сделать фото и выложить его в инстаграме. Айда любоваться свежими фотографиями красавицы.
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"Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе", – в традиционной шутливой манере написала она под постом.
Неудивительно, что подписчики Леси Никитюк засыпали ведущую комментариями. Они с удовольствием восхваляют роскошную фигуру 33-летней красавицы:
- "Последнее, на что смотришь на этих фотографиях, – на шляпу";
- "Никитюк, у вас прекрасное тело";
- "Леся Ивановна, вы невероятная";
- "Боже, ну красота украинская";
- "Мои глаза ослепила твоя красота, Леся";
- "Скоро будет горячий шоколад";
- "Украдут красоту на пляже. Не шляпу, а Лесю".
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Леся Никитюк очень красивая. И нам кажется, что она со временем становится еще более соблазнительной и привлекательной. Поэтому 33-летняя ведущая однозначно заслужила твой лайк, а также подписку. Не ленись!
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