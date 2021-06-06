На новому фото Ліанна Бартлетт позує у спокусливій спідній білизні. Цей образ надзвичайно сподобався не лише нам, а й підписникам красуні. Тож не дивно, що за якусь добу пост зібрав понад 20 тисяч лайків від її прихильників.
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Традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі підписників зірки, котра під нашим прицілом. Тобі ми рекомендуємо теж написати щось під постом Ліанни Бартлетт, враховуючи той факт, що народилася вона у Херсоні.
- "Таку красуню Україна втратила";
- "Ти надзвичайно красива";
- "Приголомшлива фігура";
- "Вау, абсолютно заворожуюча";
- "Приваблива леді";
- "Неймовірно спокуслива";
- "Я думаю, я люблю тебе".
Ми теж у захваті від Ліанни Бартлетт. Вона не лише надзвичайно спокуслива, а й дуже і дуже красива. Тож гайда підписуватися на американську актрису з українським корінням. На її сторінці в інстаграмі завжди спекотно!
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