На новому фото Ліанна Бартлетт позує у спокусливій спідній білизні. Цей образ надзвичайно сподобався не лише нам, а й підписникам красуні. Тож не дивно, що за якусь добу пост зібрав понад 20 тисяч лайків від її прихильників.

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Традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі підписників зірки, котра під нашим прицілом. Тобі ми рекомендуємо теж написати щось під постом Ліанни Бартлетт, враховуючи той факт, що народилася вона у Херсоні.

"Таку красуню Україна втратила";

"Ти надзвичайно красива";

"Приголомшлива фігура";

"Вау, абсолютно заворожуюча";

"Приваблива леді";

"Неймовірно спокуслива";

"Я думаю, я люблю тебе".

Ми теж у захваті від Ліанни Бартлетт. Вона не лише надзвичайно спокуслива, а й дуже і дуже красива. Тож гайда підписуватися на американську актрису з українським корінням. На її сторінці в інстаграмі завжди спекотно!

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