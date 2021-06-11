Ліна Перес однозначно знає, що найбільше подобається її підписникам. Тож вона з радістю оголяється перед камерами. Цього разу модель розбурхала мережу за допомогою відвертого фото, на якому вона позує у крихітному купальнику. Гайда дивитися кадр, який позбавить тебе сну!

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"Ці чоботи створені для тверку", – написала вона під постом.

Ох, шкода, що Ліна виклала лише фото. Ми уже собі уявили, як вона витанцьовує тверк у цьому образі. Тож не дивно, що це фото зібрало майже 200 тисяч лайків, а також надзвичайно багато коментарів:

"Неймовірно гаряча";

"Крихітко, я весь горю";

"Чоботи і ти – просто вогонь";

"Ти маєш приголомшливий вигляд";

"Люблю тебе дуже сильно";

"У тебе просто ідеальне тіло".

Зізнаємося, ми теж у захваті від Ліни Перес. А ще більше нам подобається той факт, що на її сторінці в інстаграмі завжди дуже і дуже спекотно. Тож гайда підписуватися, щоб не пропустити ще щось цікавеньке від красуні!

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