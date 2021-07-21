Хай там як, а письменник – це не нудний професор, який все життя сидить у кабінеті чи вдома за компом. Навпаки, зазвичай це активна та нестандартна людина. От, до прикладу, Ернест Гемінгвей.

Варто знати Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Гемінгвей любив алкогольні напої, але – писав тільки тверезим

Видатний член літературної еліти, Ернест Міллер Гемінгвей об’їздив мало не ввесь світ. То там, то сям він смакував місцеві алкогольні напої.

  • На Кубі – дайкірі, у Парижі – абсент, а у Флориді (там письменник часто літував) – джин з кокосовою водою.

Автор "Старий і море" був чоловіком ведмежої статури, але не цурався і жіночих коктейлів.

  • Тож так само залюбки він насолоджувався "Білою леді" (джин, апельсиновий лікер та сік лайма) і фруктовими сортами шампанського.

Утім, улюбленим напоєм творця "По кому подзвін", у якому б барі якої країни Гемінгвей не сидів, був віскі.

Гемінгвей
Ернест Гемінгвей любив алкоголь, але творив тільки натверезо / Фото jfklibrary.org

Також цікаво Ідеально для крутої вечірки: як приготувати смачне алкогольне морозиво