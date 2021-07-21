Хай там як, а письменник – це не нудний професор, який все життя сидить у кабінеті чи вдома за компом. Навпаки, зазвичай це активна та нестандартна людина. От, до прикладу, Ернест Гемінгвей.

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Гемінгвей любив алкогольні напої, але – писав тільки тверезим

Видатний член літературної еліти, Ернест Міллер Гемінгвей об’їздив мало не ввесь світ. То там, то сям він смакував місцеві алкогольні напої.

На Кубі – дайкірі, у Парижі – абсент, а у Флориді (там письменник часто літував) – джин з кокосовою водою.

Автор "Старий і море" був чоловіком ведмежої статури, але не цурався і жіночих коктейлів.

Тож так само залюбки він насолоджувався "Білою леді" (джин, апельсиновий лікер та сік лайма) і фруктовими сортами шампанського.

Утім, улюбленим напоєм творця "По кому подзвін", у якому б барі якої країни Гемінгвей не сидів, був віскі.

Навіщо йому все це було? Забудьте церкви, палаци та площі. Якщо ви дійсно хочете пізнати місцеву культуру, підіть у найближчий бар,

– ось як сам письменник відповідав на це питання.



Ернест Гемінгвей любив алкоголь, але творив тільки натверезо / Фото jfklibrary.org

Цікавий факт: за свідченнями, які навряд чи можна перевірити, Ернест Гемінгвей випивав літр алкогольних напоїв щодня. І при цьому непорушно дотримувався золотого правила: голитися і писати можна тільки на тверезу голову.

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