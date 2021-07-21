Так или иначе, а писатель – это не скучный профессор, всю жизнь сидящий в кабинете или дома за компьютером. Наоборот, обычно это активный и нестандартный человек. Вот, к примеру, Эрнест Хемингуэй.
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Хемингуэй любил алкогольные напитки, но – писал только трезвым
Выдающийся член литературной элиты, Эрнест Миллер Хемингуэй объездил почти весь мир. То там, то сям он смаковал местные алкогольные напитки.
- На Кубе – дайкири, в Париже – абсент, а во Флориде (там писатель часто проводи лето) – джин с кокосовой водой.
Автор "Старик и море" был человеком медвежьего телосложения, но не избегал и женских коктейлей.
- Так же охотно он наслаждался "Белой леди" (джин, апельсиновый ликер и сок лайма) и фруктовыми сортами шампанского.
Впрочем, любимым напитком создателя "По ком звонит колокол", в каком бы баре какой страны Хемингуэй не сидел, был виски.
Эрнест Хемингуэй любил алкоголь, но творил только трезвым / Фото jfklibrary.org
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