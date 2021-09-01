Людина в космосі стає вищою: що ще відбувається з організмом космонавта

Чи задумувався ти колись про те, що відбувається з людським організмом у космосі? О, повір, багато цікавого.

Наприклад, людина у космосі стає вищою, але слабшою. Про інші цікавинки – читай нижче.

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Людина в космосі стає вищою

Через 6 місяців у космосі космонавти, скажімо так, розтягуються. Тобто, стають вищими – приблизно на 3%.

Це все через хребет – він не відчуває тиску сили тяжіння ( гравітації ), тому дещо розслабляється і стає довшим.

), тому дещо розслабляється і стає довшим. На щастя, ці зміни короткочасні – людина повертається до свого звичного зросту, коли повертається на Землю, упродовж всього кількох місяців.

Людина в космосі стає слабшою

Мовиться про м’язи. І винна тут знову сила тяжіння – без неї певні м'язи не зазнають навантаження, тож виникає ризик атрофії. А послаблення їх відбувається так точно.

У польоті тривалістю від 5 до 11 днів космонавт може втратити до 20% м’язової маси!

до 20% м’язової маси! Після повернення на Землю її можна відновити, а проте триваліші польоти погіршують шанси на це.



Людина в космосі – як вона змінюється? / Фото unsplash

Людина в космосі втрачає щільність кісток

У 2009 році вчені дослідили 13 астронавтів, і виявили, що:

Щільність кісток у них впала на 14% за пів року перебування на борту МКС (Міжнародної космічної станції).

(Міжнародної космічної станції). Найгірша ситуація була у 3 людей – вони втратили понад 30% (а це вже практично остеопороз).

Людина в космосі зазнає перерозподілу рідин в організмі

Це відбувається на початках польоту в космосі. Людське тіло тоді пристосовується до майже нульової сили тяжіння, тож рідина у тілі космонавта перерозподіляється.

Як саме? Набрякає обличчя (верх тіла), а ноги (низ тіла) стають тоншими.

Набрякає обличчя (верх тіла), а ноги (низ тіла) стають тоншими. Чому? Бо тяжіння більше не змушує рідини, даруй за тавтологію, тяжіти до низу.

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