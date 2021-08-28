На щастя, деякі міфи про космос, у які ми віримо тільки тому, що побачили їх у кіно, легко розвінчати. Нижче – яскраві приклади.

Варто знати Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Невагомість всюди

Якщо вірити фільмам, то може здатися, що – от, вибрався в космос, і зразу став невагомим. Мовляв, там же немає сили тяжіння.

Так от, насправді гравітація (сила тяжіння) є скрізь у космосі.

І невагомість людина найяскравіше відчуває якраз тоді, коли перебуваєте на орбіті великого об'єкта – а не просто в будь-якому місці у космосі.



Мило було б, але – неможливо / Фото deviantart

Звук у космосі

Пригадуєш, ми розповідали про вибухи в космосі? Так, вони у фільмах не тільки мають масштабний вигляд, а ще й ідуть у супроводі потужних звукових ефектів. Інакше хто ж буде той фільм дивитися?

Але насправді звук у космосі не чутно – це ж теж хвилі, і вони просто не можуть рухатися у вакуумі (нема молекул – нема від чого виникати вібраціям).

До слова, це геть не погано – в іншому випадку ми б постійно змушені були жити під звуки термоядерних вибухів, які відбуваються на Сонці.

І бонусний міф насамкінець: швидкість світла – це межа. А от і ні. Знаєш, що рухається швидше за світло? Сам Всесвіт! А він все ще розширюється... Як і наші про нього знання ;)

Також цікаво 7 міфів, у які ми вперто віримо попри відсутність будь-яких підстав