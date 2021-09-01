Человек в космосе становится выше: что еще происходит с организмом космонавта

Задумывался ли ты когда-то о том, что происходит с человеческим организмом в космосе? О, поверь, много интересного.

Например, человек в космосе становится выше, но слабее. О других интересностях – читай ниже.

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Человек в космосе становится выше

Через 6 месяцев в космосе космонавты, скажем так, растягиваются. То есть, становятся выше – примерно на 3%.

Это все из-за позвоночника – он не чувствует давления силы тяжести ( гравитации ), поэтому несколько расслабляется и становится длиннее.

), поэтому несколько расслабляется и становится длиннее. К счастью, эти изменения кратковременные – человек возвращается к своему привычному росту, когда возвращается на Землю, в течение всего нескольких месяцев.

Человек в космосе становится слабее

Речь о мышцах. И виновата здесь снова сила притяжения – без нее определенные мышцы не испытывают нагрузки, поэтому возникает риск атрофии. А ослабление их происходит так точно.

В полете продолжительностью от 5 до 11 дней космонавт может потерять до 20% мышечной массы!

до 20% мышечной массы! После возвращения на Землю ее можно восстановить, однако более длительные полеты ухудшают шансы на это.



Человек в космосе – как он меняется? / Фото unsplash

Человек в космосе теряет плотность костей

В 2009 году ученые исследовали 13 астронавтов, и обнаружили, что:

Плотность костей у них упала на 14% за полгода пребывания на борту МКС (Международной космической станции).

(Международной космической станции). Худшая ситуация была у 3 человек – они потеряли более 30% (а это уже практически остеопороз).

Человек в космосе испытывает перераспределения жидкостей в организме

Это происходит в начале полета в космосе. Человеческое тело тогда приспосабливается к почти нулевой силе тяжести, поэтому жидкость в теле космонавта перераспределяется.

Как именно? Отекает лицо (верх тела), а ноги (низ тела) становятся тоньше.

Отекает лицо (верх тела), а ноги (низ тела) становятся тоньше. Почему? Потому что притяжения больше нет – а это заставляет жидкости тяготеть к низу.

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