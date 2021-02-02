Фитнес-модель взбудоражила сеть обнаженным пышным бюстом: горячее фото 18+
Люсия Яворчекова – сексуальная фитнес-модель, которая очень любит оголяться перед камерой. На этой неделе красавица выложила в инстаграме фото, на котором позирует в прозрачной блузке, какая едва прикрывает ее роскошный бюст. Фотография изрядно взбудоражила пользователей сети. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Люсии Яворчековой
Фитнес-модель Люсия Яворчекова знает, что фотографии с обнаженным телом набирают значительно больше лайков. Поэтому на странице в инстаграме чаще можно увидеть 30-летнюю красавицу без одежды. На этой неделе она решила не менять правила игры, публикуя фото, на котором щеголяет роскошным бюстом!
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Красавица сделала фото в спальне. Намекая, что она только что проснулась и вся такая несобранная. Но мы-то прекрасно знаем, сколько усилий приложено для того, чтобы сделать такой "случайный" сексуальный кадр. Поэтому это тоже заслуживает на восторг.
Люсия Яворчекова обнажила пышный бюст в сети / Фото с инстаграма Люсии Яворчековой
Поклонники 30-летней фитнес-модели в восторге от нового поста красавицы. Поэтому мы не удивлены, что они оставили под ним множество лайков, а также комментариев:
- "Мечтаю о тебе";
- "Красивая принцесса";
- "Идеальный вид. Идеальная фигура. Идеальная женщина";
- "Всегда прекрасная";
- "Красивая, привлекательная и милая";
- "Гораздо больше, чем просто сексуальная... мечта";
- "Потрясающая красота".
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А мы не устаем напоминать, что на Люсию Яворчекову однозначно стоит подписаться. На ее странице всегда очень жарко. Главное – чтобы тебя не "спалила" возлюбленная, когда будешь листать ленту фитнес-модели!
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