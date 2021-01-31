Зірка The Pussycat Dolls оголила груди у спокусливому купальнику: гарячі фото 18+
42-річна Ніколь Шерзінгер продовжує ділитися зі своїми підписниками фотографіями з відпочинку. Цього разу солістка The Pussycat Dolls знялася на узбережжі у спокусливому купальнику, який оголив її бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джерело: інстаграм Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер не втомлюється ділитися зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. Красуня не лише набирається сил для нових звершень, а й хизується розкішним тілом. Цього разу вона виклала серію фото, на яких позує у відвертому купальнику. На одному з фото він заледве прикриває бюст зірки The Pussycat Dolls. Дивися гаряче фото співачки на Men 24!
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Ніколь Шерзінгер знялася у відвертому купальнику / Фото з інстаграму Ніколь Шерзінгер
Прихильникам Ніколь Шерзінгер сподобалася серія нових спокусливих фото зірки. Вони не лише засипали її компліментами, а й попрохали не зупинятися:
- "Я так люблю цю жінку";
- "Бездоганність";
- "Ти – найгарячіша русалка";
- "Можна поруч полежати?";
- "Продовжуй публікувати ці фото далі";
- "Золоту рибку прибило до берега";
- "Аріель, це ти?".
Ніколь Шерзінгер ділиться фото з відпочинку / Фото з інстаграму Ніколь Шерзінгер
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Гайда підписуватися на Ніколь Шерзінгер. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються пікантні фотографії, які однозначно варті твоєї уваги!
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