Словацкая фитнес-модель продолжает будоражить пользователей сети. На этот раз она выложила горячее видео, которое наделало немало шума среди ее подписчиков.

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Снялась в бикини на фоне скал

Если верить отметке, то Люсия Яворчекова для отдыха выбрала виллу "Cantamar" в Доминиканской Республике. И она не просто нежилась на солнышке, а делала это максимально эффектно. Красавица сняла горячее видео, на котором можно рассмотреть ее со всех сторон.

В ролике можно увидеть, как Люсия идет к ванне. Позже кадр меняется, и мы уже можем любоваться фитнес-моделью, которая сидит на краю ванны. Ее безудержную красоту выигрышно подчеркивает стихия. Вода бьется о скалы, а Люсия сидит с невозмутимым выражением лица и смотрит куда-то вдаль.

Люсия Яворчекова снялась в крошечном бикини: смотри видео

Неудивительно, что подписчики фитнес-модели в восторге от нее. Они буквально засыпали ее комментариями:

"Невероятная";

"Настоящий рай";

"Абсолютно потрясающе. Удивительно";

"Великолепное место с такой совершенной и очаровательной красавицей Люсией... Чистая мечта! Итальянские поцелуи!";

"Ты выглядишь потрясающе";

"Выглядит потрясающе. Как и ты!"

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Если ты до сих пор не подписался на Люсию Яворчекову, то пора это наконец сделать. Гарантируем, тебя ожидает немало горячего контента, который лишит тебя сна!