Та ба, виявляється, іноді дієту треба порушувати – якраз заради максимально ефективного результату. Тільки робити це треба грамотно – зі застосуванням чітміла і рефіда.

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Що таке чітміл і рефід, і навіщо про них слід знати

Словом "читеринг" уже нікого не здивуєш, воно міцно увійшло до нашого лексикону завдяки відеоіграм. Хоча й має повний відповідник в українській – "махлювання".

А от що таке cheat meal і refeed (чітміл і рефід)? Ці слова добре знають люди, які активно займаються спортом або стежать за вагою.

Cheat meal – це читеринг з їжею (буквальний переклад з англійської). У нашому випадку – махлювання з дієтою.

– це читеринг з їжею (буквальний переклад з англійської). У нашому випадку – махлювання з дієтою. А refeed – підживлення або додаткове живлення. У нашому випадку теж мовиться про споживання їжі понад потребу чи вимогу, прописану в дієті.



Чітміл і рефід допоможуть виправити цю усмішку / Фото unsplash

Яка принципова різниця між чітмілом і рефідом

Чітміл – одноразова дія. Рефід проходять до трьох днів.

Простіше кажучи, навіть якщо людина тримає себе на суворій системі харчування (де чітко розраховані кількість калорій, білків, жирів і вуглеводів), то може собі дозволити:

Відступити чи порушити цю систему один раз (cheat meal).

Або зірвати її на строк до 3 днів (refeed).

Ні, тут мовиться не про випадковість, а про свідому дію. До неї часто вдаються спортсмени або люди, які худнуть під наглядом дієтологів.

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Який сенс у зривах дієти

Сенс у психології. Людині дуже важко відмовлятися від улюблених страв – випічки, морозива тощо – і триматися від них якнайдалі впродовж періоду тримання дієти.

Так от, якщо зробити відступ (чітміл або рефід, так-так) і дозволити собі смаколик – дієту людина переносить легше!

Щонайменше, такі висновки опублікував ще у 2017 році Міжнародний журнал з профілактичної та терапевтичної медицини на основі даних від спортивних медиків.

Там стверджували, що чітміл і рефід просто необхідні для будь-якої людини, яка постійно дотримується збалансованої низьковуглеводної дієти.

Але зауваж: чітміл і рефід, як ми вже наголошували вище – це спланована дія в межах дієти. І здійснена у певний час та добу. А не просто "пішов поїв те, що не можна, бо захотілося".