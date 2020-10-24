Співачка MamaRika потішила своїх прихильників новим гарячим фото. На ньому вона позує у яскравому купальнику у супермаркеті. Дивіться спекотний кадр зірки на Men 24.

MamaRika виклала пост, в якому анонсувала вихід нової пісні. Для максимального привернення уваги вона знялася у яскравому купальнику у супермаркеті з бананом у руці. Гарячим фото з тобою з радістю ділиться Men 24.

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"Альо, проліски, кому лайки від Мамки? Тому, хто перший вгадає назву пісні, яку я скоро презентую, Мамка завалить сторінку лайками та коментарями. Підказка: це одне з магічних створінь", – написала MamaRika під цим фото.

Прихильники зірки перелічили шалену кількість фантастичних і не тільки створінь: русалок, мавок, єдинорогів, драконів та ще безліч дивовижних звірів.

Також вони не забули похвалити красу Насті, засипавши її компліментами та кумедними словами:

"Більше таких фото, мамка";

"Жінка-вогонь";

"Вам потрібно ті продукти продавати. Ажіотаж був би шалений";

"Така класна. Обожнюю";

"Моя красуня";

"А по скільки зараз персики за 1 кілограм у вас у Києві?";

"Бананове щастя".

А як ви думаєте, що ж за пісню підготувала для нас MamaRika?

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