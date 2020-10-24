MamaRika знялася у супермаркеті у яскравому купальнику: гаряче фото
Співачка MamaRika потішила своїх прихильників новим гарячим фото. На ньому вона позує у яскравому купальнику у супермаркеті. Дивіться спекотний кадр зірки на Men 24.
MamaRika виклала пост, в якому анонсувала вихід нової пісні. Для максимального привернення уваги вона знялася у яскравому купальнику у супермаркеті з бананом у руці. Гарячим фото з тобою з радістю ділиться Men 24.
Тобі сподобається "Солодка цукерочка": Злата Огнєвіч потішила прихильників гарячими фото в мережі
"Альо, проліски, кому лайки від Мамки? Тому, хто перший вгадає назву пісні, яку я скоро презентую, Мамка завалить сторінку лайками та коментарями. Підказка: це одне з магічних створінь", – написала MamaRika під цим фото.
Прихильники зірки перелічили шалену кількість фантастичних і не тільки створінь: русалок, мавок, єдинорогів, драконів та ще безліч дивовижних звірів.
Також вони не забули похвалити красу Насті, засипавши її компліментами та кумедними словами:
- "Більше таких фото, мамка";
- "Жінка-вогонь";
- "Вам потрібно ті продукти продавати. Ажіотаж був би шалений";
- "Така класна. Обожнюю";
- "Моя красуня";
- "А по скільки зараз персики за 1 кілограм у вас у Києві?";
- "Бананове щастя".
А як ви думаєте, що ж за пісню підготувала для нас MamaRika?
Дивися також Демі Роуз показала пружні сідниці у відвертому купальнику: гарячі фото моделі